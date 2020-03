Erfurter Investor fordert Kowo und WBGs zu Neubauten auf

Die Kowo und die Wohnungsbaugenossenschaften (WBG) sollten sich deutlich stärker im Neubau engagieren. Diese Ansicht vertritt der Erfurter Projektentwickler Tobias Schallert. Obwohl die genossenschaftliche Entwicklung von Bauprojekten in Konkurrenz zu Privatinvestoren wie ihm selbst stehe, müsse Erfurt ein Interesse an „starken und modernen WBGs“ haben, findet er.

„Ich verstehe nicht, warum sie so wenig bauen“, sagt Schallert. „Selbst, wenn das Bevölkerungswachstum stagniert, sind Neubauten betriebswirtschaftlich sinnvoll.“

Bei einer Nutzungsdauer der Wohnhäuser von 100 Jahren biete es sich an, im Schnitt jährlich ein Prozent des Bestandes durch Neubauten zu ergänzen. „Eine 30-jährige Neubaupause fällt einem irgendwann auf die Füße“, meint Schallert. Sichtbar im Neubausektor tätig seien derzeit nur die WBGs „Borntal“ und „Einheit“.

Neubauten sorgen in Plattenbaugebieten für bessere soziale Durchmischung

Ein stärkeres Engagement sei wichtig, weil die Kowo und die WBGs in den Plattenbaugebieten aktiv seien und dort über Rückbauflächen verfügten. Neubauten im Norden und Südosten seien zugleich das beste Mittel, für eine bessere soziale Durchmischung zu sorgen und der Segregation entgegen zu wirken.

Dafür würden sich Rückbauflächen eignen. Sollten sich die Kowo oder manche WBGs nicht in der Lage sehen, Neubauprojekte allein durchzuführen, seien auch Partnerschaften mit privaten Entwicklern aus der Region vorstellbar.

„Wenn andere Gegenden durch die Sozialwohnungsquote besser durchmischt werden, muss das im Norden andersherum gemacht werden“, sagt Schallert. „Es müssen bewusst neue Schwerpunkte geschaffen werden, um die Viertel aufzuwerten.“

Mit bereits fertig gestellten Eigentumswohnungen am Wiesenhügel und mit dem geplanten Europakarree am Moskauer Platz investiert Schallert mit seiner Wohngroup GmbH auch selbst in Plattenbaugebiete. „Ich habe fünf Jahre am Drosselberg gewohnt und finde Plattenbauten gut“, sagt er.

Schwieriger Wohnungsmarkt als Grund für stagnierende Einwohnerzahl

Dass die Einwohnerzahl gerade stagniert, hält Schallert für ein vorübergehendes Phänomen. „Zuzugsentscheidungen werden ja gerade deshalb nicht getroffen, weil der Wohnungsmarkt derzeit so schwierig ist“, sagt der Projektentwickler.

Doch habe Erfurt mit seiner Lage und Attraktivität, mit seinem Autobahn- und mit dem ICE-Kreuz eine hervorragende Ausgangsposition. Würden darüber hinaus noch die Wirtschaftsförderung intensiviert und ein modernes Verkehrskonzept installiert, könne die Stadt „zum Geheimtipp für neue Standortentscheidungen werden“.

Die 4700 in Bau befindlichen Wohnungen seien deshalb nicht zu viele. Vielmehr sollten noch weitere Gebiete für den Geschosswohnungsbau ausgeschrieben werden. Erfurt habe vielleicht kein Mengenproblem, aber einen Modernitätsstau.

Soll die Kowo das Grundstück an der Talliner Straße besser verkaufen?

Wichtig sei, dass die Entwicklung auch in den Plattenbaugebieten erfolge. Der Ausbau der Nördlichen Geraaue zu einem attraktiven Natur- und Freizeitband werte den Norden bereits stark auf. Neue Wohnhäuser müssten folgen.

Schallert bedauert es, dass das Kowo-Projekt an der Talliner Straße nicht vorankommt. Als „ausgewiesener Spezialist in der Bedarfsverwaltung“ solle die Kowo vielleicht überlegen, die Fläche zu verkaufen oder gemeinsam mit einem Privatinvestoren zu entwickeln. Ein Neubauprojekt am Rande des Moskauer Platzes werte das Umfeld und damit auch den Kowo-Bestand auf, auch wenn die Kowo nicht selbst investiert.

Der Wohngroup-Chef bescheinigt den Plattenbaugebieten gute Zukunftsaussichten und formuliert ein Ziel der Stadtentwicklung: „Wenn in 15 Jahren jemand von Frankfurt nach Erfurt ziehen will, muss das gesamte Stadtgebiet für seine Umzugsentscheidung in Frage kommen.“