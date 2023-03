Erfurter Jazzklub präsentiert Akkordeon-Weltmusik-Jazz

Erfurt. Klangwelten, die modernen Jazz mit Funk und klassischen Elementen verbinden, verspricht das nächste Konzert im Erfurter Jazzklub.

Mit Akkordeon-World-Jazz überschreibt die Band „Kaisers New World“ ihre Musik. Was sich dahinter verbirgt, davon können sich Besucher am Freitag, 31. März, ab 20 Uhr im Jazzclub Erfurt am Juri-Gagarin-Ring 140a überzeugen. Mit „Kaisers New World“ erschafft Frank Kaiser Klangwelten, in denen sich moderner Jazz ganz unangestrengt mit eingängigen Melodien, funkigen Rhythmen und klassischen Elementen verbindet. „Seine Kompositionen sind mal atmosphärisch, mal verspielt, temperamentvoll und überraschend“, heißt es in der Ankündigung.

Als Gäste an Bass (Lukas Growe) und Schlagzeug (Hans Otto) spielen zwei junge Absolventen der Leipziger Musikhochschule.

Eintritt an der Abendkasse: 18 Euro/ermäßigt 15 Euro.