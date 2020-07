Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Johanniter testen Neuerung beim Hausnotruf

Ein 24-Stunden-Dienst liegt hinter Daniel Weichel. Von 8 bis 8 Uhr war er in Bereitschaft für den Hausnotruf der Johanniter. Manchmal meldet sich nur eine hilflose Person, es waren auch schon neun. Der 48-Jährige ist groß und kräftig. Was viel mehr zählt: seine Motivation. „Die Leute sind dankbar, dass es uns gibt“, sagt er.

Auf Abruf in der Wohnung warten

Es ist ein kleiner Chip mit großer Wirkung. Keine Erfindung der Johanniter, die meisten Hilfsorganisationen und auch privaten Rettungsdienste bieten diesen Service mittlerweile an, die Kosten liegen in ähnlicher Höhe. Was neu ist bei den Erfurter Johannitern ist die Organisation. Zum 1. April wurde eine Wohnung am Herrenberg gemietet, gemütlich eingerichtet. Ein Helfer wartet hier auf Abruf, nach 24 Stunden kommt der nächste.

Funkfinger immer am Körper tragen

Das Prinzip Hausnotruf ist simpel und richtet sich an Senioren und jüngere kranke Menschen. Ein Funkfinger, das ist der Transponder, mit dem der Notruf ausgelöst werden kann, wird am Handgelenk getragen oder an einem Halsband. Stürzt beispielsweise jemand, nützt es ihm nichts, wenn der Funkfinger irgendwo in der Wohnung liegt.

Auf Knopfdruck kommt Hilfe

Durch den Knopfdruck wird eine Verbindung zur Hausnotrufzentrale in Altenburg hergestellt. Diese nimmt Sprechkontakt zur hilflosen Person auf – über eine Basisstation, die so in der Wohnung platziert ist, dass sie aus jedem Zimmer verstanden werden kann. Zugleich ploppen auf dem Bildschirm in der Zen-trale alle wichtigen Daten über die Person auf, wie die Einnahme von Medikamenten oder Vorerkrankungen. Nun muss der Dispatcher entscheiden, ob er nur die Hausnotrufkollegen hinschickt oder zeitgleich die Rettung verständigt.

Ärzte werden bei Bedarf angefordert

Zum Hausnotrufteam in Erfurt gehören vier Mitarbeiter, eine Stelle ist noch unbesetzt. Sie haben mindestens die Ausbildung zum Sanitätshelfer. Blutdruck und Blutzucker messen gehört zu den Aufgaben – Infusionen oder Injektionen geben nicht. „Wenn ich vor Ort merke, dass die Person ärztliche Hilfe braucht, fordere ich diese sofort an“, sagt Daniel Weichel. Zur Ausstattung des Dienstwagens gehören ein Erste-Hilfe-Koffer und ein Hebekissen.

Freundlich, geduldig, gelassen

Es geht vor allem um menschliche Stärken: „Freundlich, geduldig und gelassen muss man sein“, meint er. „Und auf alle Überraschungen vorbereitet.“ Schließlich stehen die Helfer manchmal in der Nacht in einer fremden Wohnung – und werden als Einbrecher vermutet, weil die Inhaber (oder ihr Hund) überrascht sind, da sie den Notruf beim Schlafen ausgelöst und den Alarm nicht mitbekommen haben.

In der Coronazeit verzeichnete Steven Wink einen Rückgang der Einsatzzahlen. Er koordiniert das Team. Und denkt, der Rückgang hängt damit zusammen, dass viele von ihren Angehörigen betreut wurden, die sonst auf Arbeit sind.

Interesse am Hausnotruf stieg mit Corona

Zugleich stieg aber das Interesse am Hausnotruf, viele Anrufe gingen bei Janett Günzel ein, der Teamleiterin des Hausnotrufes in Erfurt, Weimar und Sondershausen. Die Erfurter Kollegen sichern Weimar mit ab -- und haben sich daher diesen strategischen Standort für den Bereitschaftsdienst ausgesucht. Mit Sondersignal dürfen sie nicht fahren, da es sich um einen Service handelt und nicht den Rettungsdienst.

Vom Herrenberg aus sind sie schnell auf der Autobahn, schnell auf der Ostumfahrung, schnell in Weimar. „Wenn ich angekommen bin, verschaffe ich mir einen Überblick über die Situation. Oft helfen wir nach Stürzen oder bei kleineren Verletzungen. Viele leben allein, da gibt es auch einen Plausch, diese Zeit nehme ich mir immer", berichtet Daniel Weichel.