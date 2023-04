Erfurter Jugendliche tanzen für den Schutz der Meere

Erfurt. Der Schutz der Meere ist Thema des Tanzes, den das Tanztheater Erfurt in der Kunsthalle bei freiem Eintritt aufführt.

Ihr Stück „Under the Surface“ präsentieren Teilnehmerinnen eines Projektkurses des Tanztheaters Erfurt am Freitag, 28. April, um 19 Uhr in der Kunsthalle am Fischmarkt. Das von Jugendlichen entwickelte und aufgeführte Stück beschäftigt sich mit dem Schutz der Meere. Der Eintritt ist kostenfrei, es wird um Spenden gebeten. Diese sollen an eine Organisation gehen, die sich mit der Reinigung der Meere beschäftigt.

Die Tänzerinnen des Kurses „Modern Dance“ recherchierten zum Thema Meer Bewegungssequenzen, entwickelten Soli, erlernten Duette und Gruppenteile. Eingebunden sind die Sequenzen in eine farbenfrohe Unterwasserwelt, die aus der Fantasie aller Beteiligten hervorgeht. Die Reise in die Weiten des Meeres entspringt dem Wunsch nach Freiheit.

„Under the Surface“ zeigt mit der Sprache des Tanztheaters das tänzerische Potenzial in Verbindung mit den Gedankengängen der jungen Tänzerinnen in Bezug zu unserer Umwelt. Die gesamte Choreografie und das Konzept entwickelte Daniela Backhaus. Der Auftritt findet in der aktuellen Ausstellung „Urban Desire. Fotografien und Videoinstallationen von Gudrun Kemsa“ statt, die noch bis zum 7. Mai gezeigt wird.