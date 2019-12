Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Junge wählt Pinguin statt Gepard

„Gut für die Magdeburger Allee“ findet Christian Abt die Idee, mit einem Schmuckworkshop für Kinder und Jugendliche den Lebendigen Adventskalender im Norden der Stadt zu bereichern. Der Vater begleitete seinen Sohn Noah am Tag 16 zum Atelier namens „dEtAiL“ von Goldschmiedin Silva Pannicke.

Schlüsselanhänger aus Kupfer

Nach kurzen Erläuterungen über das mögliche Gestalten von Anhängern für Schlüsselbund, Kette oder Armband wusste Noah sofort, was es werden sollte: ein Gepard. Für die Großkatze besaß Silva Pannicke allerdings keine Vorlage. Der Sechsjährige ließ sich nicht in Verlegenheit bringen. Dann sollte es eben ein Pinguin sein, den er gleich darauf auf Papier vorzeichnete und nach diesem Muster auf ein kleines Stück Kupferblech übertrug.

Dann erklärte die Inhaberin des schmucken Ladengeschäfts mit offener Werkstatt, das sie erst am Nikolaustag in der Magdeburger Allee 78 offiziell eröffnet hatte, den Umgang mit der kleinen Säge. Weitere Hilfestellung gab Christian Abt, der diesen Einblick in die alte Handwerkskunst zu schätzen wusste.

Standbein einer Geschäftsidee

Schmuckworkshops für Teilnehmer jeden Alters bilden eines der Standbeine der Geschäftsidee. Unikataufträge ergänzen das Angebot. Reparaturen nimmt die 1985 bei Leipzig Geborene nicht so gern an. In Leipzig selbst übten Perlenläden, in denen die Kunden selbst Ketten oder Armbänder gestalten konnten, große Anziehungskraft in ihren Jugendjahren aus, blickt Silva Pannicke zurück.

Es folgte ein Studium an der Fachhochschule der Messestadt, Fachrichtung Gestaltung. Die Anerkennung als staatlich geprüfte Goldschmiedin erlangte sie 2009 in Arnstadt. Ein Jahr später trug sie den Gesellenbrief in der Tasche und ging in die Selbstständigkeit. Zusätzlich studierte sie, sozusagen als Plan B, zwischen 2013 und 2017 Pädagogik der Kindheit an der Fachhochschule Erfurt, da ihr die soziale Schiene zusagte. Davon profitierte Silva Pannicke bei ihrer Tätigkeit als Bildungsreferentin im Erfurter Jugendweiheverein bis zum Frühjahr 2019, wo sie eine Jugendgruppe aufbaute.

Lebendiger Adventskalender

Mit ihrem Angebot reiht sich Silva Pannicke ein in die Aktion Lebendiger Adventskalender des Bürgerbeirates Ilvergehofen, in der Familien, Geschäftsleute, die evangelische Kirchengemeinde Martini-Luther, die Freikirchliche Gemeinde und Jugendeinrichtungen ihre Türen für die Öffentlichkeit öffnen.

Ausgewählte weitere Termine des Lebendigen Adventskalenders Ilversgehofen sind: heute (18. Dezember), 16 Uhr, Jugendhaus Fritzer mit Weihnachtsbäckerei sowie 20. Dezember, 16 Uhr, Malen und Nähen im Café „Nordlicht“ der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, Magdeburger Allee 10.