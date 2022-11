Erfurter Karnevalisten feiern 44. Jubiläum

Erfurt. Schnapszahlen statt runde Zahlen zählen beim Karneval. Und das wurde kräftig gefeiert.

Das erste Karnevalswochenende der Session wurde in vielen Vereinen prächtig gefeiert. Der Karneval Klub Helau hat 44-jähriges Jubiläum. Der Ursprung geht auf das Jahr 1926 zurück, wo 13 Gesellen des Katholischen Gesellenvereins einen Kegelclub gründeten und damals in kleinen Rahmen Faschingsfeiern durchführten. In den folgenden Jahren gab es mehrere politische Umbrüche und Namenswechsel standen an, jedoch bei gleichbleibenden Akteuren. Nach der Wende war es möglich, einen eigenen Verein anzumelden. Der damalige Karnevalklub des Katholischen Krankenhauses wurde als Karneval Klub Helau in das Vereinsregister eingetragen.

Er zählt mittlerweile zu Erfurts größten Karnevalsvereinen, aktuell hat er 330 Mitglieder, davon 80 Kinder und Jugendliche. Ebenso war der KKH Mitbegründer der Gemeinschaft Erfurter Carneval. In Alach zeigten die Thüringenmeister am Samstag ihr Können zum Start der 35. Session – unter dem Motto: „Auch bei Krisen in der Welt, der KCA zusammenhält!“.

Bevor mit dem eigentlichen Programm gestartet werden konnte, war es notwendig, den Schlüssel der Ortsteilverwaltung und somit die Macht für die närrische Zeit in Alach zu übernehmen. Ortsteilbürgermeister Rainer Blasse verbindet dies in gut bewährter Tradition mit einer Aufgabe an den Karneval Club Alach. Die Wette lautet: Zur Rosenmontagsparty muss der Elferrat gemeinsam mit dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt in das Gasthaus „Zur Schenke“ einmarschieren.

Einfach so gibt Rainer Blasse seinen Schlüssel natürlich nicht her. Foto: Sebastian Dühring

Sollte dies dem KCA nicht gelingen, muss der Präsident gemeinsam mit dem Elferrat für einen Nachmittag im Kindergarten und der Bergkreisschule Alach die Erzieher ersetzen. Nach kurzer Abstimmung mit dem Elferrat wurde die Aufgabe durch den Präsidenten des KCA angenommen und der Schlüssel durch den Ortsteilbürgermeister an den KCA übergeben. Im anschließenden gut dreistündigen Programm sorgten die Tänze der Garden und der Solisten des KCA, welche allesamt bei den zurückliegenden Thüringer Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport sehr erfolgreich waren, für große Begeisterung.

Insgesamt drei Meistertitel und zwei Vizemeistertitel hatten sie in Bad Blankenburg am 8. und 9. Oktober errungen. Für diese großartigen Leistungen wurden alle Trainer und Betreuerinnen vom KCA und vom Ortschaftsrat Alach im Besonderen geehrt.