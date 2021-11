Erfurter Karnevalsprinz: „Lebenstraum geht in Erfüllung“

Erfurt. Das Prinzenpaar wurde unter strengen Hygieneauflagen proklamiert.

Die Karnevalisten der Landeshauptstadt haben am Donnerstag ihr neues Prinzenpaar proklamiert. Prinz Christian II. und Prinzessin Verena II. sind nun in Amt und Würden. Doch eigentlich ist es eine Prinzenfamilie. Als die beiden Töchter Greta und Mathilda eine Überraschungsbütt auf ihre Eltern hielten, waren nicht nur sie ergriffen, sondern der ganze Kaisersaal.

Überhaupt war diese Proklamation Balsam für die Herzen der Narren. Nach zwei Jahren Abstinenz war die Wiedersehensfreude groß. Unter 3-G-Plus-Regeln feierten sie bis in die Nacht. Kai Grün, Programmchef der Gemeinschaft Erfurter Carneval, hatte ein abwechslungsreiches Programm aus Gesang und Tanz zusammengestellt – unter strengen Auflagen. „Ich habe die letzten Tage damit verbracht, alles zu protokollieren“, sagt er. „Jede Karte war personalisiert. Wir hatten zertifizierte Tester.“ Aufgrund des strengen Hygienekonzeptes durfte ohne Masken gefeiert werden, gesungen und getanzt. „Für mich geht heute ein Lebenstraum in Erfüllung“, erzählte Prinz Christian. Dieses Gefühl übertrug sich schnell aufs Publikum. Als er mit dem ehemaligen Karnevalsprinzen Samu Schlager schmetterte, hielt es auch den letzten Gast nicht mehr auf dem Stuhl.

Samu rockte zum Abschluss den Saal. Foto: Anja Derowski

Der Karneval Club Alach feiert am Samstag, 13. November, seine Sessionseröffnung in der Schenke. Restkarten an der Kasse ab 19 Uhr: es gilt 3G+.

Mehr Bilder gibt es auf dieser Seite in einer Fotostrecke.