Erfurter Kikaninchen geht in die Schönheitsklinik

Erfurt. Figur am Spielplatz hinter der Krämerbrücke verschwindet für kurze Zeit. Kleine Reparaturen sind notwendig.

Es waren keine üblen Missetäter sondern nur Wind und Wetter, die dem zarten Kikaninchen zusetzten. Das ist die gute Nachricht für Fans des Kika-Stars. Dennoch muss das blaue Häschen vom Kinderkanal für kurze Zeit von seinem Platz hinter der Krämerbrücke verschwinden.

Beschädigungen am Bein und an der Standkiste

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Figur am Freitag abgebaut. Am Bein und an der Kiste, auf der es steht, sind durch Witterungseinflüsse Beschädigungen entstanden. Daher wird die Figur mitsamt der Kiste von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes abgebaut und nach ungefähr anderthalb Wochen Aufenthalt in der Schönheitsklinik wieder an ihren angestammten Platz zurückgebracht.

Die Idee, Figuren des öffentlich rechtlichen Kinderfernsehens in Erfurt aufzustellen, entstand anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Fernsehsenders Kika im Jahr 2007 zwischen dem damaligen Programmgeschäftsführer Frank Beckmann sowie dem Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, Andreas Bausewein. Im Juli 2007 fand mit Bernd, das Brot die erste Figur seinen Platz neben dem Rathaus zwischen Fischmarkt und Benediktsplatz. Elf weitere Figuren bzw. Figurengruppen folgten.