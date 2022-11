Erfurter Kinder arbeiten an Kochbuch

Roter Berg. Im Bärenstark-Verein des Jesusprojektes wird im Begegnungszentrum am Roten Berg jeden Freitag gemeinsam gekocht und auch gesungen.

Als sich alle Kinder eingefunden hatten, griff Magdalena Rodig zunächst zur Gitarre. Mit einem Lied stimmten sich die kleinen Kochkünstler auf den gemeinsamen Nachmittag im Begegnungszentrum „Anders“ am Roten Berg ein. Die nächsten „Instrumente“ hießen Messer, Sparschäler, Schneidebrettchen, Schüsseln, Pfannen. Jeweils freitags ab 15.30 Uhr gibt es im Bärenstark-Verein des Jesusprojekts unter dem Dach der Diakonie ein neues Angebot: Kochen für die Jüngsten. Unter Anleitung von Magdalena Rodig und zweier ehrenamtlicher Helfer galt es ein „Menü“ aus Kartoffel-Möhren-Röstis mit Sellerieschnitzel und Kräuterquark zu zaubern.

Angebot ist auf vier Jahre Kochen und Backen angelegt

Jolien, Mia, Alina und einige Jungen im Alter von Sechs bis Zwölf gingen eifrig ans Werk. Aus dem elterlichen Garten von Jolien stammten übrigens die Möhren für das Gericht. Die Zehnjährige übt sich auch zu Hause im Kochen und Backen; Nudelsalat, Pizza oder Kuchen stehen dann auf dem Tisch. Innerhalb der Kinderbetreuung des Bärenstark-Vereins ist das neue Angebot auf insgesamt vier Jahre angelegt. Zwei Jahre Kochen, zwei Jahre Backen.

Flankiert von den jeweiligen Montagsgruppen, die sich um das Ausarbeiten eines Koch- beziehungsweise Backbuches bemühen, erläuterte Magdalena Rodig. Die frisch gebackene Sozialarbeiterin mit Bachelor-Abschluss arbeitet bereits seit drei Jahren im Jesusprojekt innerhalb des Dualen Studiums an der Hochschule Gera; im Wechsel aller Vierteljahre zwischen Theorie und Praxis. Daher kannte sie schon einige der betreffenden Kinder. Erstaunlich, wie gut es ihr gelang, die verschiedenen Temperamente der Heranwachsen unter einen Hut zu bringen. In die Montagsgruppe integriert ist ein Kurs von Medienschaffenden, die den künftigen Autoren von Rezeptbüchern technisches Know How zum Umgang mit Tablet und Co. vermitteln. Dabei bleiben die Kinder nicht nur unter sich, sondern wollen auch Bewohner des Roten Bergs nach deren Lieblingsrezepten befragen. Diese gelangen dann in die Hände der Koch- und Backkünstler und werden ausprobiert. Die Gelungensten und Besten finden Eingang in die Bücher.

Ziel des Koch-/Backprojektes sei es, nicht nur Küchengeheimnisse an die Kinder heranzutragen, sondern sie auch in Anfänge von Lebensmittelkunde und Haltbarkeitsdauer zu unterweisen. Zugleich sollten sie Impulse für einen gesunden Lebensstil erhalten, ergänzte Magdalena Rodig. Die Aktion Mensch, das Deutsche Kinderhilfswerk und die in Erfurt ansässige „Treuenburg Group“ fördern das neue Bärenstark-Angebot.