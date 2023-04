Erfurter Kinder auf Oster-Safari im Leipziger Zoo

Am 12. April gehen 19 Mädchen und Jungen dank des Engagements vieler Helfer und Spender auf Safari-Tour in den Leipziger Zoo.

„Bootstour, Safari, Mittagessen in einem Urwalddorf“: Der Stimme von Boris Franke hört man die Vorfreude an. Denn all diese Ferien-Höhepunkte hat der Sozialarbeiter im Team organisiert. Ziel ist diesmal der Leipziger Zoo. 19 Anmeldungen liegen bisher vor, die Mädchen und Jungen sind zwischen 6 und 12 Jahren alt und werden im Alltag mit ihren Familien vom Team des Erfurter Sozialamts in den Gewährleistungswohnungen der Stadt sowie in den Übergangsheimen betreut. In die Ferienfreizeit beziehen die drei mitfahrenden Erwachsenen diesmal auch Kinder mit Migrationshintergrund ein.

Die ICE-Tickets von Erfurt nach Leipzig sind für den 12. April gebucht. Die Basis für das Extra im Alltag bietet ein Spendenkonto beim Sozialamt, auf das zu den privaten Zuwendungen wie von Karola Backfisch und ihrem Familien- und Freundeskreis auch eine großzügige Nachlass-Überweisung einging. Hilfe vor Ort, dazu zählt auch die Freude eines solchen Ferientags, der zuletzt leider durch die Corona-Auflagen ausgebremst wurde. Doch Boris Franke und seine Kolleginnen und Kollegen behielten „ihre Kinder“ im Blick. Mit Ferienerlebnissen in der Schulhofrunde nach Ostern gleichgestellt zu sein, auch das ist Integration.