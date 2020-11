Erfurter Kinder zeigen, wie sie trotz Corona gesund bleiben

Andrea Jakob, Leiterin der Kindertagesstätte Haselnussweg, ist stolz auf die Auszeichnung. Unter der Überschrift „Sieger Sebastian-Kneipp-Tag 2020“ stand in der bundesweit erscheinenden Ausgabe des Kneipp-Journals 11/2020: „Den zweiten Preis, einen Gutschein im Wert von 150 Euro, bekommt die Kita Haselnussweg aus Erfurt mit ihrem Plakatwettbewerb zum Aktionstag.“

Und das im Corona-Jahr 2020 mit all seinen Einschränkungen. Doch die Bilder des Plakats zeigen auch nach außen, den Eltern und als Aushang an der Tür der Einrichtung: Hier geht immer noch was. Gerade weil die Lebensweise nach Gesundheitspfarrer Sebastian Kneipp das Immunsystem stärkt, präventiv und bei der Bewältigung von Krankheiten. Andrea Jakob sagt dazu: Gesundheitserziehung ist bei uns selbstverständlicher Alltag. Und nennt Beispiele wie das Armbad, Igelball-Massage, Tautreten, barfuß gehen, Naturerfahrungen.

Die dabei entstanden Fotos wurden Grundlage des Plakats, das aus aktuellem Anlass „Trotz Corona bleiben wir gesund“ überschrieben wurde. „Es entstand während des Lockdowns in der Notbetreuung mit eingeschränktem Regelbetrieb unseres Kindergartens“, erzählt Andrea Jakob. Und es wurde während des Betretungsverbots im Eingangsbereich des Hauses für alle gut sichtbar ausgehangen – als Anregung auch für die Eltern zuhause. Die Kita Haselnussweg ist seit über einem Dutzend Jahren schon eins der Mitglieder im Erfurter Kneippverein und wird von diesem ganzjährig betreut. Ablesbar ist das auch am Logo der Kindereinrichtung. Der Plakatwettbewerb ist dabei traditionell eine der Aktionen, um sich mit der Kneippschen Lehranwendung auseinanderzusetzen. „Doch es ist das erste Mal, das wir eine Rückmeldung vom Kneippbund, wie mit dieser Ehrung, erhalten haben“, freuen sich Mitarbeiter- und Elterngemeinschaft sowie natürlich der Vorstand des Erfurter Kneippvereins.