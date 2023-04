Erfurter Kinoklub: Diskussion mit Herero-Aktivist über das koloniale Erbe Deutschlands

Erfurt. Herero-Aktivist Israel Kaunatjike besucht den Erfurter Kinoklub am Hirschlachufer. Es geht um das koloniale Erbe, um Verbrechen und Raubkunst.

„Der vermessene Mensch“ ist vom 20. bis 26. April im Kinoklub Erfurt zu sehen. Am Sonntag, 23. April, 11 Uhr, gibt es in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle „Koloniales Erbe in Thüringen“ im Anschluss an den Film eine Diskussionsrunde. Dazu ist Israel Kaunatjike, Herero-Aktivist in Deutschland, als Gast geladen. Tickets gibt es im Kinoklub.

Nicht zuletzt durch die Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin begann eine verstärkte Diskussion um die deutschen Kolonialverbrechen, Raubkunst und auch den Genozid an den Hereros und Namas, der Anfang des 20. Jahrhunderts von deutschen Soldaten in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, verübt wurde. Nun läuft mit „Der vermessene Mensch“ von Regisseur Lars Kraume der erste deutsche Spielfilm in den Kinos, der sich des Themas annimmt. Es geht um Verantwortung und Aussöhnung, um Restitutionen und die Formulierung einer offiziellen Entschuldigung.

Der Film erzählt aus der Perspektive des deutschen Ethnologen Alexander Hoffmann vom ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts und welche Rolle die Wissenschaft bei der Verbreitung rassistischer Vorstellungswelten spielte.