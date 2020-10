Erfurter Kinoklub wagt den Neustart mit zwei Filmen und 25 Plätzen

Erfurt. Kinoklub am Hirschlachufer öffnet am Donnerstag wieder. Hilfsgelder und Spenden von Stammgästen halfen über schwierigste Zeit

In den beiden ersten Filmen, mit denen am 15. Oktober der Erfurter Kinoklub nach einer corona-bedingten Pause wiedereröffnet wird, stehen die Hauptcharaktere vor ihnen zuvor unbekannten Herausforderungen und Umgebungen – sei das in der Drogenwelt wie im Fall der Protagonistin in der Komödie „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ oder in einer anderen sozio-ökonomischen Schicht wie im Drama „Futur Drei“. Obwohl die Filme hauptsächlich aufgrund ihres Neuerscheinungsstatus gezeigt werden, zeichnen sie ein passendes Bild zur gegenwärtigen Lage des Kinoklubs.