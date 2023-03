Erfurter Kitas werden am Freitag bestreikt

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft will am Freitag in Erfurt streiken (Symbolfoto).

Erfurt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ruft zu einem Warnstreik. Demonstriert wird vor dem Bahnhof.

Die kommunalen Kindergärten in Erfurt sind am Freitag, 24. März, von einem Warnstreik betroffen. Das hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Thüringen mitgeteilt. Die GEW rufe alle tarifbeschäftigten Mitarbeiter der kommunalen Kitas in Erfurt auf, am Freitag zu streiken und ab 7.30 Uhr auf dem Erfurter Bahnhofsvorplatz für ihre Forderungen zu demonstrieren, heißt es in einer Mitteilung.