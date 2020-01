Erfurt. Die städtische Wohnungsgesellschaft investiert fleißig in den Bestand. Aber die Neubau-Euphorie ist verflogen. Wie kommt das?

Erfurter Kowo baut Schulden ab und erhöht den Jahresgewinn

Mit heilen Turbinen steuert der Kowo-Dampfer in die unruhige See der Zukunft. Am Dienstag haben die Geschäftsführer Annett Eckardt und Michael Umbreit-Rößner einen Jahres-Abschluss mit fast durchweg positiven Zahlen präsentiert. „Es war ein erfolgreiches Jahr“, sagt Annett Eckardt.

Die Schulden, die vor zwölf Jahren noch 319 Millionen Euro betrugen, wurden 2019 um weitere zwölf Millionen auf 40,7 Millionen Euro abgebaut. In den Bestand wurde anderthalb Mal so viel investiert wie 2018 – rund 20 Millionen Euro. Und obwohl die Kowo nicht wie noch 2018 über 200 Wohnungen, sondern lediglich eine Doppelhaushälfte verkaufte, steigerte sie ihren Jahresüberschuss um eine auf 2,7 Millionen Euro. Die Durchschnittsmiete betrug 5,28 Euro – 13 Cent mehr als 2018. Allerdings ist die Leerstandsquote erstmals seit vielen Jahren wieder leicht angestiegen und beträgt nun 2,7 Prozent. Für Michael Umbreit-Rößner sind das nach außen hin „ganz normale Schwankungen“. „Die Ertüchtigungen, die wir durchführen, dauern ihre Zeit“, sagt er. Doch ist ihm sicher bewusst, dass in Zeiten stagnierender Bevölkerungszahlen und enormer Bautätigkeit ringsum die Leerstandsquote ein Wert ist, der im Auge behalten werden sollte. Bei der Kowo selbst ist die noch im Vorjahr verbreitete Neubau-Euphorie verflogen. „Wir werden uns 2020 auf die Bestandsimmobilien konzentrieren“, sagt Annett Eckardt. Die einmal gescheiterte und dann mehrfach verschobene Ausschreibung für das einstige Modellprojekt an der Talliner Straße werde aber voraussichtlich in diesem Jahr erneut auf den Weg gebracht. An fehlenden Grundstücken liegt es nicht. Durch den über 20 Millionen Euro schweren „Grundstücks-Deal“ mit der Stadt kommen sogar noch prominente Flächen hinzu. Dazu gehören Teile vom Eichenplatz, von der Marienhöhe und der frühere Wertstoffhof an der Stauffenberg-Allee. Bereits abgeschlossen, aber noch nicht im Jahresergebnis eingepreist, ist der Kauf von fünf Ärztehäusern von der Stadt, der am 27. Dezember erfolgte. Sie wurden bereits zuvor im Auftrag der Stadt durch die Kowo verwaltet. Dass es mit dem Neubau noch nicht vorwärts geht, führt Annett Eckardt auf den „erheblichen Sanierungsstau“ zurück. Dieser Investitionsbedarf habe sich durch einen „Erkenntnisgewinn“ über den tatsächlichen Zustand vieler Kowo-Häuser noch vergrößert. Das heißt, die vor einigen Jahren geschätzten 800 Millionen Euro sind trotz der zwischenzeitlich erfolgten Maßnahmen noch niedrig gegriffen. Die Sanierung habe daher weiter Priorität, sagt Eckart. 2019 lag der Schwerpunkt auf Strang-Sanierungen und der Bädererneuerung am Juri-Gagarin-Ring und in der Martin-Niemöller-Straße – Projekte, die in diesem Jahr fortgesetzt werden. Sie erfolgten im bewohnten Zustand, sagt Eckardt und würdigt den Einsatz der Kowo-Mitarbeiter und der zumeist lokalen Handwerksfirmen genauso wie die Geduld der Mieter. „Sie hatten wochenlang kein fließend Wasser“, erzählt sie. „Dafür haben sie jetzt zeitgemäße, sehr schicke Bäder.“ Zudem wurden Treppenhäuser und Hauseingänge instand gesetzt, Fassaden gestrichen und das Dach eines Fachwerkhauses auf der Krämerbrücke saniert. Mieterinteressen und Umwelt zugleich im Blick hat die Kowo bei einem neuen Projekt: Bis 2022 sollen 526 sichere Radabstellanlagen installiert werden. Der Auftakt ist in diesem Jahr im Rieth und am Roten Berg geplant.