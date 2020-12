Erfurter Krankenhäuser schränken Regelbetrieb ein - Corona-Kapazitäten werden erweitert

Die Ärztlichen Direktoren Thomas Steiner (rechts) und Jörg Pertschy (zweiter von rechts)geben am 23. Dezember 2020 mit Oberbürgermeister Andreas Bausewein eine Pressekonferenz zur Pandemie-Lage im Helios-Klinikum und im Katholischen Krankenhaus.

Die Erfurter Krankenhäuser gehen davon aus, dass die Einschränkung des Regelbetriebs über die Feiertage auch im Januar beibehalten wird. Grund sei die nötige Erweiterung der Corona-Kapazitäten nicht nur in der Intensivbetreuung, sagt Thomas Steiner, Ärztlicher Direktor des Helios-Klinikums. Menschen, die einer wichtigen Behandlung bedürften, sollten aber nicht zögern, sich behandeln zu lassen.

„Wir beginnen in dieser Woche damit, die Behandlung auf dringliche Fälle und Notfall-Patienten zu beschränken“, berichtet Steiner. Das sei über Weihnachten der Normalzustand. „Aber es bleibt abzuwarten, ob wir im Januar zum Regelbetrieb zurückkehren können“, fügt Steiner hinzu.

Ähnlich äußert sich Jörg Pertschy, Ärztlicher Direktor des Katholischen Krankenhauses (KKH). „Wir gehen davon aus, dass wir auch ab Januar Einschränkungen bei planbaren Eingriffen machen müssen“, sagt er. „Ansonsten bluten unsere Personalkapazitäten aus.“

Der erste sächsische Patient liegt seit Dienstag im Helios

Parallel zum Herunterfahren des Regelbetriebs werden die Kapazitäten für Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern erweitert. Nötig sei das wegen der steigenden Infektionszahlen, aber auch, weil Patienten aus Sachsen, wo die Krankenhäuser bereits überlastet sind, nach Erfurt verlegt werden.

Der erste sächsische Patient traf am Dienstag im Helios ein. Weitere Verlegungen seien angekündigt, bestätigt Thomas Steiner.

Grundlage sei die so genannte Kleeblatt-Regelung des Bundes, nach der Corona-Fälle innerhalb von vier Regionen Deutschlands koordiniert werden. Thüringen bildet gemeinsam mit Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg ein solches Kleeblatt. Das Helios ist das größte Krankenhaus der Maximalversorgung in Mitte- und Westthüringen.

Krankenhäuser koordinieren nach dem Kleeblatt-Prinzip

Aus dem Erfurter Stadtgebiet registrieren die Krankenhäuser laut Steiner einen „langsamen, aber stetigen Anstieg“ der stationären Corona-Behandlungen. Dass auch in Thüringen wegen der wachsenden Zahl der Infektionen mit steigenden Einweisungen zu rechnen sei, spiele bei der Zuordnung von Patienten aber eine untergeordnete Rolle. Wichtiger sei, welche Hilfe ein Patient am jeweiligen Tag benötige und wo er diese am besten bekommen kann.

„Diese Flexibilität ist ganz wichtig“, betont Steiner. Die Krankenhäuser arbeiteten aktuell extrem eng zusammen. „Nächste Woche werden wir dann möglicherweise andere Möglichkeiten finden müssen“, so Thomas Steiner.

Auch im Katholischen Krankenhaus (KKH) ist die Lage mit der ersten Corona-Welle im Frühjahr nicht zu vergleichen, bestätigt Jörg Pertschy. Die Zahl der Covid-19-Patienten sei deutlich höher. Anfragen zur Aufnahme sächsischer Patienten seien auch an das KKH gegangen, doch scheiterten mögliche Verlegungen bisher an der Transportkapazität.

Laut Michael Sakriß von der Kassenärztlichen Vereinigung(KV) ist die Versorgung durch die niedergelassenen Ärzte in Erfurt gesichert. Eine Liste der zwischen den Feiertagen geöffneten Praxen liege den Leitstellen und Vermittlungsdiensten der KV vor. Zu den Bereitschaftsdiensten an den Feiertagen komme noch eine Reserve hinzu.

Patienten, die Hilfe brauchen, sollen sich unbedingt behandeln lassen

Mit Sorge beobachten die Mediziner, die im Pandemiestab der Stadt mitarbeiten, eine Abnahme anderer wichtiger Behandlungen, ein Phänomen, das schon in der ersten Corona-Welle im Frühjahr auffiel. „Patienten werden vorsichtiger, sich behandeln zu lassen“, sagt Thomas Steiner.

Er und seine Kollegen rufen Menschen mit Symptomen etwa eines Herzinfarktes nachdrücklich dazu auf, unbedingt medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Die Nachteile sind viel größer, wenn man nicht zum Arzt geht“, betont Thomas Steiner.

