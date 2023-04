Erfurter Künstler Dieter Hennig stellt in Arnstadt aus

Der Erfurter Künstler Dieter Hennig in seinem Atelier in Ulla.

Erfurt. Die Vernissage beginnt am 15. April um 20 Uhr in der Arnstädter Kunsthalle. Die Werke sind dann bis zum 14. Mai zu sehen.

„Halber Längengrad – Neue Formate“ ist die Ausstellung mit Malereien von Dieter Hennig überschrieben, die am Samstag, 15. April, in der Arnstädter Kunsthalle eröffnet wird. Um 20 Uhr beginnt die Vernissage. Natürlich wird der Erfurter Künstler dann anwesend sein. Hennig hofft zudem auch auf Kunstinteressierte aus Erfurt, die den Weg in die nahe Kreisstadt des Ilm-Kreises finden.

Hennigs letzte größere Ausstellung ist schon ein paar Jahre her. Wer aber denkt, der mittlerweile 79-Jährige habe das künstlerische Schaffen eingestellt, irrt. Nach wie vor ist Dieter Hennig fleißig auf Reisen ins geliebte Süditalien. Dort malt er, auf dem Hotelbalkon mit Blick auf das Meer sitzend, Bilder aus der Vorstellung, „nicht aus der Erinnerung“, wie Hennig beim Atelierbesuch in Ulla betont. Die Formate sind variabel – von heftgroß bis mannshoch. Ihnen gemeinsam ist die Formensprache. In den abstrakten Bildern fehlen die Elemente Sonne, Mond, Leuchtturm, Vulkan und Haus nicht. Er variiert sie in Format und Farbigkeit.

Während der Ausstellungszeit wird Dieter Hennig auch seinen 80. Geburtstag begehen. Und als Künstler möchte er noch lange tätig sein, verrät er mit einem Lächeln.

Bis 14. Mai, Kunsthalle Arnstadt, Angelhäuser Straße 1. Dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags nach Vereinbarung.