Moderne Arbeitsplätze sind in den Erfurter Künstlerwerkstätten entstanden. Kulturdirektor Christian Horn, Mandy Rasch als Leiterin der Einrichtung, Sarah Hertam von der Kulturdirektion und Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD, von links nach rechts) sahen sich zum „Grand Opening“ in den Räumen an der Nordhäuser Straße um.