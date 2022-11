Erfurter Künstler setzt Krämerbrücke als Holzrelief um

Der Grafiker Dirk Rauscher und die Textilgestalterin Corina Müller (v.l.) sind auch im Pop-Up-Store am Fischmarkt mit Arbeiten an ihren Kunstwerken am Start.

Erfurt. Im Pop-Up-Store am Fischmarkt stellen Corina Müller und Dirk Rauscher ihre Kunstwerke aus. Dabei sind auch Erfurter Sehenswürdigkeiten im Spiel.

Dass viel Erfurt im Pop-Up-Store „F11“ am Fischmarkt steckt, liegt ja schon in den lokalen Akteuren begründet, die den Laden an der Ecke zur Marktstraße bespielen. Mit dem Künstler-Paar Corina Müller und Dirk Rauscher werden die Schaufenster des Stores nun auch mit Erfurter Stadtmotiven geschmückt.

Krämerbrücke gesellt sich zu Türmen der Stadt

Der Grafiker und die Textilkünstlerin teilen sich die Fläche aktuell mit dem Hemingway-Team. Während die rechte Hälfte mit edlen Alkoholen aus lokaler Produktion bestückt ist, gestaltet sich die linke Seite mit detailverliebten Bildern aus Papier, Holz und Textilien. Dirk Rauscher, der hauptberuflich als Video-Designer für die städtischen Theater tätig ist, hat sich aktuell vor allem um die Krämerbrücke verdient gemacht, die in abstrahierter aber doch einprägsam charakteristischer Form in verschiedener Weise zu sehen ist. So gesellt sich der von Rauscher auserwählte Ausschnitt der Fachwerkhäuser in einer Collage zu den bereits bekannten Grafiken der Erfordia-turrita-Reihe und steht in variierender Kolorierung aber auch für sich allein auf Plakat, Postkarte und Co.

Die Krämerbrücke in aufgeschichteten Ebenen und verschiednene Farben als Lasercut. Foto: Marco Schmidt

Bilder aus Papier, Holz und Textil

Neben den modellartig gestalteten Bildern der Thomaskirche, des Paulsturms und der Kaufmannskirche fällt die wohl berühmteste Erfurter Sehenswürdigkeit noch auf einmalige Weise in den Blick: Als Holzrelief, einem sogenannten Lasercut, gibt es die Krämerbrücke als fein gearbeitetes Holzbild. In mehreren Ebenen wird hier der in den Drucken angedeutete 3D-Effekt in die Tat umgesetzt. „Nachdem ich das Motiv in das Holz gebracht habe, male ich die Platten unterschiedlich an und fräse die Einzelteile heraus. Im Anschluss setze ich die Teile neu zusammen, sodass sich die Farben mischen. Keine Brücke sieht gleich aus, sodass es alles Unikate sind“, so der Künstler.

Vor allem die Farben sind es auch, die eine inhaltliche Verbindung zu den Wandteppichen Corina Müllers schaffen. Zwischen pastellartigen Tönen und kräftigen Färbungen bilden die abstrakten Formen der Gestalterin harmonische Einheiten, die durch das Material der Wolle noch verstärkt werden.

Wenn sie nicht gerade den Pop-Up-Store bespielen sind die beiden Erfurter Künstler mit ihrem Label „Rosa Rauscher“ im Internet zu finden. Durch eine Terminverschiebung im Laden am Fischmarkt können die zwei sogar noch zwei Wochen länger in der Innenstadt bleiben und das F11 bis in die Adventszeit mit ihren optimistischen Bildern bestücken.