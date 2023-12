Erfurt Erfurt wurde für den Künstler zur Wahlheimat, vor Weihnachten starb der 91-Jährige.

Dem Namen zum Trotz liegt bei Erich Enge zwischen seinem Geburtsdatum am 11. September 1932 und seinem Todesdatum am 21. Dezember 2023 die Weite eines erfüllten Lebens. Über 90 Jahre, von denen nur wenige Lebensabschnitte unproblematisch verliefen. Er musste seine tschechoslowakische Heimat verlassen, lernte Maurer, besuchte einen Malzirkel und studierte an der Hochschule Burg Giebichenstein.

Er ging als Künstler den steinigen Weg des Freischaffenden, beteiligte sich an Ausstellungen im In- und Ausland. Gezeichnet hatte ihn auch eine Künstlerreise ins damals kriegsgebeutelte Vietnam. Politik, Kriegsjahre und die Enge der künstlerischen Vorgaben in der DDR prägten seine Haltung. Die hatte und vertrat er, konsequent auch bei persönlichen Nachteilen. Eigensinnig. Bis 1971 lebte er in Eisfeld. Immer wieder erzählte er, dass er dort als (politische) „Unperson“ wegmusste. Ab dann lebte er mit seiner Familie in Erfurt.

Sein monumentales Wandbild im Rieth gilt als größtes in Europa

Ein halbes Jahrhundert wirkte Erich Enge als Maler, Grafiker, Künstler in den Mauern der Stadt. Auch an Mauern. Baubezogene Kunst im öffentlichen Raum hießen die großen Aufträge zu DDR-Zeiten. Sein monumentales Wandbild „Die Idee wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift“ im Rieth (1976) gilt heute als größtes in Europa. Es wurde zum markanten Hingucker in dem neu entstandenen Ortsteil Rieth. Und ist es bis heute, derweil Erich Enge inzwischen seitens der Denkmalschützer respektvoll in die Vorbereitungen der Restaurierung eingebunden war. „Noch lebt der Künstler“, sagte er zu den Denkmaltagen 2022 vor Ort. Doch dieses Vorhaben blieb offen.

1978 hatte Erich Enge den Kulturpreis der Stadt erhalten, für sein Gemälde vom Fanfarenzug des Schuhkombinats „Pauls Schäfer“. Enge Bilder sind im „Haus der Gewerkschaften“, am Narrenhaus in der Stadtmünze zu finden. Mit seiner Bildersprache zeigte er den Schrecken der Flucht übers Mittelmeer nach Lambedusa auf, half mit dem Erlös der Ausstellung im Stadtmuseum (2015) den Betroffenen. Und er blieb bis ins hohe Alter ein aktiver Zeitungsleser und Leserbrief-Schreiber. Er schätzte Besucher, die Zeit für tagesaktuelle Gespräche mitbrachten, war ein herzlicher Gastgeber. So weitete er auch mit allen gesundheitlichen und altersbedingten Einschränkungen weiter seinen Enge-gewordenen Lebensraum auf. Nur die Weihnachtswünsche blieben dieses Jahr aus – für immer.