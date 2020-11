Erfurter Künstlerin will mit dem Werk „Blattschuss“ provozieren

Die „artthuer – Thüringer Kunstmesse“ hätte dieses Wochenende an die Stände von etwa 100 Künstlern gelockt, eingeladen zum Gespräch, zum Kauf von Kunst oder zur Verabredung gemeinsamer Aktionen. Diese „Sichtbarkeit“ geht den Künstlern verloren, ebenso wie die Möglichkeit, Einnahmen zu erzielen. Das ist der Grund, eine Reihe von Künstlern in unserer Zeitung vorzustellen – samt Kontaktdaten, unter denen Kunstinteressierte trotz Ausfall der „artthuer“ und Corona-Pandemie eine Verbindung herstellen können.

Dazu passt eine Idee des Erfurter Künstlers Erich Enge, der an die Erfurter Geschäftsleute appelliert, doch in ihren Läden der Kunst einen Raum zu geben. Weihnachten drängelt – machen wir aus der Not eine Tugend“, richtet sich Enge an Ladeninhaber, doch eine kleine Ecke für die Kunst zu finden.

Ausschnitt aus dem Bild „Blattschuss“ von Konstanze Trommer

Doch zurück zur Zeitung: Den Auftakt unserer kleinen Reihe zur Kunst macht Konstanze Trommer. Die Künstlerin, die in Ermstedt wohnt, widmet sich seit 2014 der malerischen Auseinandersetzung des Themas Mensch-Tier. „Die Gemälde setzen sich mit dem gesellschaftlich hoch brisanten Spannungsfeld zwischen Liebe, Verwöhnung und Verachtung unserer Mitgeschöpfe auseinander und zeigen die abgebildeten Personen inklusive Tiere in nahezu realistischer Darstellung, in verfremdeten Situationen und Posen“. Mit „Blattschuss“ will sie provozieren, in dem sie Mensch und Tier zu einer Person verbindet. „Da ragt ein schallgedämpfter moderner Gewehrlauf diagonal in die Fläche. Man ahnt das künftige Gemetzel voraus“, sagt Konstanze Trommer. Das Bild, Acryl auf Tinte auf Mischgewebe ist 2020 entstanden im Format 180 mal 90 Zentimeter.

„Sie zählt zu den wenigen renommierten Künstlerinnen in Thüringen, die sich nach der politischen Wende in der ehemaligen DDR konsequent und mit Erfolg neue Arbeitsbereiche erschlossen haben“, hatte Kunstwissenschaftlerin Cornelia Nowak anlässlich einer Ausstellung auf der Osterburg über die Künstlerin gesagt.

Kleinformatiger, aber besonders aktuell kommt das Trommer-Werk „Versuchung in den Zeiten von Corona“ daher. Entstanden ebenfalls 2020, ist es 21 mal 21 Zentimeter groß, rückseitig signiert, gestaltet mit Tinte auf Papier. In einer Auflage von zehn ist es zum Preis von je 98 Euro zu haben – statt auf der „artthuer“ nun bei einem individuell vereinbarten Atelierbesuch.

Konstanze Trommer, Malerei, Grafik, Zum Alten Gehege 21, 99092 Erfurt-Ermstedt, Telefon: 036208/73551, E-Mail: mail@konstanze-trommer.de, online: www.konstanze-trommer.de