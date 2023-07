Erfurter Künstlerwerkstätten sind bald fertig gestellt

Erfurt. Das Erfurter Schmucksymposium im August kann schon am neuen Ort stattfinden. Über 30 Jahre waren die Künstlerwerkstätten im Rieth – nun sind sie der Innenstadt näher.

Seit dem Frühjahr befinden sich die Künstlerwerkstätten am neuen Standort in der Nordhäuserstraße 81/81a – in kreativer Nachbarschaft mit dem Wächterhaus III und weiteren Ateliers und Studios. In Betrieb konnten sie aufgrund von Bauarbeiten jedoch noch nicht gehen. Nun rückt die Nutzbarmachung in greifbare Nähe.

Seit den 90erJahren sind die Erfurter Künstlerwerkstätten ein Ort für kreatives Schaffen und Formate wie das Erfurter Schmucksymposium. Über 30 Jahre im Rieth gelegen, bieten nun neue, modernere Räume im ehemaligen Garnisonslazarett eine Vielzahl an Arbeits- und Werkstatträumen in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.

Durch erhöhte Anforderungen an Arbeitsschutz und Sicherheit zogen sich die Bauarbeiten im neuen Domizil hin. „Wir sind noch nicht mit allen Baumaßnahmen über der Ziellinie“, sagt Kulturdirektor Christian Horn. „Doch wir haben ein Konzept erarbeitet, das die Nutzung der wesentlichen Teilbereiche der Künstlerwerkstätten für das Symposion erlaubt.“ Restarbeiten in den Werkstattbereichen, die für das Schmucksymposium nicht erforderlich sind, werden nach dem Symposium vorgenommen. Anschließend werden die Künstlerwerkstätten offiziell eröffnet.

19. Schmucksymposium vom 12. bis zum 27. August 2023