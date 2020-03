Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Kultur trotz Corona: Lesung und Partys im Stream

Von der Engelsburg in den Kalif Storch und wieder zurück – das war am Wochenende nur eine Sache von Sekunden. Per Mausklick konnten Party-Willige den Ort ganz nach Musikgeschmack wechseln und damit ein Angebot nutzen, das in Corona-Zeiten nicht nur den Erfurtern wohl häufiger begegnen wird. Beide Clubs hatten ihre DJs vor einer Kamera postiert und streamten das Ganze ins Internet und damit in die Erfurter Wohnstuben.

Kulturschaffende wissen sich zu helfen: So fand am Vormittag bereits die sonst übliche Straßenbahn-Lesung der Erfurter Kinderbuchtage nicht in der Bahn, sondern in der von Peter Peterknecht so betitelten „Geisterbahn“ statt, um vorsorglich eine mögliche Infektion für die Beteiligten und Besucher auszuschließen. Peterknechts neuer Buga-Buchladen am Anger war Ort für eine bei Facebook live ins Netz gestellte Lesung von Alexandra Kehr (Theater Erfurt), Stefan Andres (Fachhochschule Erfurt) und Tim Gailus (Kika). Hinter verschlossenen Türen, aber mit vielen Beobachtern vor den (Computer-)Bildschirmen. „Vielleicht ist dies die Art in den nächsten Wochen Lesungen zu veranstalten“, sagt Peter Peterknecht. Dass die Aktion den Zuschauern großen Spaß gemacht hat, ließ sich anhand der Live-Kommentare ablesen.

DJ Radio Bounce legt in der E-Burg auf. Foto: Frank Karmeyer

Ebenso munter weiter ging es am Abend um 20 Uhr mit dem „Erfurter Songslam“ im Café Nerly, aus dem ebenfalls auf der Facebook-Seite gestreamt wurde. Der freundschaftliche musikalische Wettstreit zwischen Liedermachern brachte eine Hand voll Musiker auf die Bühne, organisiert vom ebenfalls beteiligten Duo „Bermuda Zweieck“ und ausgestrahlt in alle Welt versehen mit dem Hashtag #kulturtrotzcorona.

Wer danach aufmerksam durch die Webwelt ging, konnte dem Erfurter Musiker André Neumann bei einem kleinen, feinen Konzert lauschen, das er bei Youtube live übertrug, um schließlich virtuell in der Engelsburg oder beim Kalif Storch bis in die Morgenstunden hinein unterhalten zu werden. Andreas Busch von der Engelburg ließ bereits durchblicken, dass es weitere Streams und Partys unter dem Motto „Fete de la home“ geben werde. Absprachen dazu seien im Gange. Immer mit dem Wunsch verbunden an die Zuschauer, die von Absagen und Ausfällen geplagten Kulturschaffenden nicht im Regen stehen zu lassen und wenigstens mit einem virtuellen Eintrittsgeld zu unterstützen.

Geisterbahnlesung bei Peterknecht mit Alexandra Kehr, Tim Gailus und Stefan Andres (von links nach rechts). Foto: Peter Peterknecht

Kultureinrichtungen zu unterstützen, dazu ruft auch die „Ständige Kulturvertretung Erfurt“ auf. „Leider sind die Kultureinrichtungen nicht immun gegen Corona“, heißt es in dem Appell, das virtuelle Angebot zu nutzen. Falls schon Tickets gekauft wurden für Termine, die nun verschoben werden müssten, solle die Arbeit der Kulturschaffenden unterstützt werden, indem das bereits gezahlte Geld nicht zurückgefordert wird. Im Gegenteil: Die Aufforderung lautet, bereits jetzt Kultur- und Konzerttickets im Vorverkauf zu erwerben – „für das Leben nach Corona“.