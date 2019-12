Erfurter Kulturmagazin hEFt wird endgültig zugeklappt

Es trug das EF für Erfurt groß geschrieben in seiner Mitte. Das „hEFt für Literatur, Stadt und Alltag“ stellt im Januar mit der Premiere der letzten Ausgabe sein Erscheinen ein. Genau 15 Jahre lang war das Magazin eine Plattform für den literarischen Nachwuchs Thüringens und bot Beiträge zur Stadtpolitik. Aus dem Verein Kulturrausch wurde das hEFt gegründet. Von Anfang an dabei und bis zum Finale der Kern der Redaktion waren Thomas Putz und Alexander Platz. Wir sprachen mit ihnen.

Was ist oder war das hEFt?

Thomas Putz: Es ist ein soziokulturelles Projekt. Das gedruckte Magazin ist ein Teil davon. Die hEFt-Reliest-Abende, mit denen wir das Erscheinen jeder neuen Ausgabe gefeiert haben, als literarisch-kulturelle Veranstaltungen ein ganz anders gearteter Teil. Das hEFt selbst wiederum ist ja zum einen ein Literaturmagazin, das jungen und unbekannten Autoren eine Chance für Veröffentlichungen lässt. Zugleich aber auch ein Stadtmagazin, das eine kulturpolitische Ausrichtung hat, sich mit aktuellen Entwicklungen der Stadtpolitik befasst. An dieser Zweiteilung haben wir nie etwas geändert. Ebenso nicht am nichtkommerziellen Ansatz. Es wurde kostenlos verteilt, um eine niedrige Zugangsschwelle zu haben. Wer wollte, konnte es auch lesen.

Alexander Platz: Der einfache Zugang ist wichtig. Aber es gibt dabei einen zweiten Aspekt. Wenn jemand zu uns kam, mit einem Text oder dem Willen etwas zu schreiben, den haben wir nie abgewiesen. Der Ansatz war immer, dass die Leute was machen können, wenn sie wollen. Wir haben, wenn nötig, nur dabei geholfen, den Text dahin zu bringen, bis man ihn veröffentlichen konnte. Es war also auch ein niedrigschwelliger Prozess von der Produktionsseite her.

Was hat Sie vor 15 Jahren eigentlich darauf gebracht, so ein Magazin zu starten?

Th. Putz: Der Impuls am Anfang war so ein Selfmade-Ding, und man hat so um das Jahr 2005 gespürt, dass die Stadt so ein Austauschmedium braucht. Und es war ein Zeitpunkt, wo man gemerkt hat: Man kann das selbst machen. Es gab einfache Computerprogramme. Zehn Jahre früher hätte man die Hefte noch selbst kopieren müssen.

A. Platz: So eine Präsenz, wie die freie Kulturszene – auch im Lokalteil Ihrer Zeitung – heute hat, das war vor 15 Jahren völlig anders. Wir wollten eine bescheidene Art der Öffentlichkeit schaffen, für Dinge, für die man sich selbst interessiert und für Orte, wo wir selbst gern hingingen. Auch die Kulturpolitik der Stadt ist nicht vergleichbar. Da hat sich so viel getan seither. Ob nun mit oder ohne hEFt, sei mal dahingestellt. Wir haben das aber mit begleitet. Das ging los mit dem Kulturkonzept, dem Kulturlotsen, die Art der Jahresthemen hat sich geändert. Da ist viel passiert, was positiv für die freie Szene ist. Und wenn es heute der sozialkulturellen Szene an einem nicht mehr mangelt, dann ist es die Anerkennung.

Ist es dann moralisch zu vertreten, das hEFt einzustellen? Da tragen Sie ja zu einem Kulturabbau bei?

A. Platz: Am meisten wird uns selbst was fehlen. Klar, wir bekommen schon gesagt, dass es schade sei usw. Aber man sollte es nicht überschätzen, ob eben der Stadt was fehlt.

Sie haben derzeit einige junge Mitstreiter. Gab es keine Chance, es weiterzugeben?

Th. Putz: Eher nicht. Es ist so ein Liebhaberprojekt, wo man unglaublich viel Zeit reinsteckt. Das kannst du nie oder schwer übergeben. Das Herzblut, das wir mit den damaligen Gründern reingesteckt haben, diesen Gründerimpuls, kann man nicht übertragen. Das hat ganz viel mit Strukturen zu tun. Jeder andere wird es oder müsste es professionalisieren. Aber dann wäre das hEFt nicht mehr das hEFt. Kommerzialisierung, das heißt doch: Auflage erhöhen, thüringenweit verteilen, vielleicht monatlich erscheinen. Anzeigen verkaufen. Das wollten wir nie.

A. Platz: Das alles hätte sofort auch den Charakter und den Inhalt verändert. Man hätte überlegen müssen, welche Texte verkaufen sich. Diese dann auf dem Titel anpreisen müssen. Wir haben aber Vorder- und Rückseite immer von einem Grafiker gestalten lassen. Die Umschlagseite nie verkauft.

Was gab den Ausschlag, gerade jetzt das Magazin einzustellen?

A. Platz: So etwas 15 Jahre lang zu machen, ist schon der Wahnsinn. Aber mit der nun erscheinenden Ausgabe haben wir diese Zeit auch vollgemacht. Am Ende ist das aber keine spontane Entscheidung. Sie stand auch 2018 schon einmal ernsthaft im Raum.

Th. Putz: Wir wollen Zeit und Raum für was anderes haben. Und es kommen auch andere. Es gibt zum Beispiel das Ungleich-Magazin (www. ungleich-magazin.de). Das sind Leute, die kommen nicht zu uns und fragen, können wir bei euch schreiben? Die gründen gleich ihr eigenes Magazin, machen selbst was Neues, und das ist genau richtig so.

A. Platz: Natürlich war das Erscheinen vom hEFt ungeachtet der großen Unterstützung von Stadt, Land und Sparkasse immer auch ein harter Job. Druck ist teuer, es war immer Spitz auf Knopf. Es gibt fixe Kosten, von denen kommt man nicht runter.

Was waren Ihre Lieblingsthemen? Haben Sie ein Lieblingsheft?

A. Platz: Es gibt ein paar Cover, die mir ausgesprochen gut gefallen haben. Aber eine Antwort ist schwer. Für das letzte hEFt aber haben wir was zusammengesucht unter „Was haben wir in 15 Jahren durchgemacht“. Da erinnern wir uns an schöne Aktionen. Etwa, als wir am Roten Berg für ein Rotlichtviertel geworben haben und die Happy-Pimper-Card verteilt haben. Das ist durchaus auf viel Zuspruch gestoßen bei der Bevölkerung. Oder der Bürsten-Kongress, den wir veranstaltet haben, als die Stadt den Fürstenkongress als Jahresthema gefeiert hat.

Th. Putz: Schwierig! Vielleicht die Rasenmäher-Ausgabe, als es keinen städtischen Haushalt gab und so ganz viele Kulturprojekte auf Eis lagen. Die Kürzungen hatten auch uns betroffen. Wir haben ein Not-hEFt mit acht Seiten rausgebracht und radikal und sofort spürbar gezeigt, dass an der Kultur gespart wird. Es war seinerzeit der einzige Beitrag aus der Szene heraus, die seinerzeit davon betroffen war.

A. Platz: Ach, da war noch das fiktive Interview mit dem damaligen Kulturdezernenten Karl-Heinz Kindervater. Das war Satire, aber wir sind zu ihm zitiert worden.

Steffi Winkler gestaltete das letzte Cover für das hEFt unter dem Motto „Das Spiel ist aus“. Foto: Steffi Winkler / hEFt

Nun steigt am 4. Januar die definitiv letzte hEFt-Reliest-Party. Wird das der traurige Abgesang?

A. Platz: Gar nicht. Wir werden die Top-hEFt-Reliest-Momente aufleben lassen. Auch das Top-Cover aus allen Jahren wählen lassen. Eine ganze Reihe Prominente haben sich angesagt (schmunzelt): Jesus von Nazareth, Napoleon. Auch Johnny Cash wird da sein, um nur einige zu nennen.

Th. Putz: Natürlich werden Texte gelesen. Franziska Wilhelm und Stefan Petermann, zwei Autoren, die uns von Anfang an begleitet haben. Damals, als sie noch völlig unbekannt waren und heute, wo sie etablierte und überregional bekannte Autoren sind. Auch sie kommen mit Texten zum Thema der letzten Ausgabe: „Das Spiel ist aus“. Dann gibt es noch ein schönes Rahmenprogramm. Wer seine hEFt-Sammlung vervollständigen will, soll kommen. Wir hauen alles raus, was wir an Beständen haben. Die legendäre Beton-Bowle wird nochmal angemischt. Und wer mag, kann sogar sich noch einmal als hEFt-Covergirl oder -boy ablichten lassen. Und es kann noch mal schön getanzt werden. „Tilli und sein Trupp“ spielen noch einmal auf. Und die Band „Psycho and SKA Funk’L“ ist da.

Nun haben Sie – wie Freunde der Soziokulturszene kolportieren – kürzlich als Zweier-Team „Silberhochzeit“ begangen. Was macht ein im Geiste unzertrennliches Paar mit plötzlich so viel Freizeit?

Th. Putz: Vielleicht eine Weltreise – der eine in die eine, der andere in die andere Richtung. (beide lachen). Aber… es bleibt ja der Kulturrausch e.V. wo man neue Ideen umsetzen kann. Wir haben ja schon zwischendurch einige andere Sachen gemacht, etwa das literarische Textil-Festival.

A. Platz: Ich bin an einem Punkt, wo ich sage: Es ist gut, dass genau das jetzt vorbei ist. Ich möchte nun rauskriegen, worauf ich auch noch Lust hätte.

hEFt-Finale: Die letzte hEFt-Reliest-Party; 4. Januar; Alte Parteischule Erfurt; Einlass 19 Uhr