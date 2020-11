Erfurter Kulturunternehmer will durchhalten

Der Name Wolfgang Staub steht in Erfurt schlechthin für Kultur. Und das gleich vierfach. Staub betreibt das Dasdie Live, das Dasdie Brettl, das Dasdie Stage und die Alte Oper. Nun ja, das Betreiben von Kultur, das ist in diesen Zeiten inzwischen ein unkalkulierbares Risiko geworden. Die einzigen unumstößlichen Fakten für Staub sind diese beiden Zahlen: 610 Veranstaltungen waren in diesem Jahr geplant. 148 konnten tatsächlich stattfinden. Für den Rest wanderten die Verträge in den Papierkorb. „Ich bin seit dem 1. Juli 1993 im Geschäft. Damals habe ich mit dem DasdieLive begonnen. Aber so schlimm war’s in den ganzen Jahren noch nie“, sagt der Kultur-Unternehmer. Für ihn habe immer der eiserne Theater-Grundsatz gegolten: Eine Veranstaltung darf nicht ausfallen.

Aber auch der hat im Pandemie-Jahr ihre Gültigkeit verloren. Ein Jahr Planungsvorlauf für die Katz. Alles hin und nichtig. Am 13. März kam der Zwangsstopp. Unvorstellbar für einen solch kulturaffinen Mann wie Staub. Der sonst im Jahr 120.000 Besucher in allen vier Spielstätten begrüßen konnte. Dieses Jahr blieb nur der Januar und Februar, um Geld einzunehmen. Das haut richtig ins Kontor. 80 Prozent weniger Einnahmen sind nicht mal eben so zu kompensieren. Pessimismus ist dennoch nicht angesagt. „Wir halten durch, haben gut gewirtschaftet und Reserven angelegt“, sagt Staub. Die Soforthilfe decke zudem laufende Kosten, die Mitarbeiter wurden in der Kurzarbeit geparkt, bis es weiter geht. Staubs kleines Kulturimperium hat 47 Festangestellte. Mit eingerechnet ist da auch das Personal der „Theaterkantine“, das frühere Italo-Restaurant „Valentino“. Mit einem gerade angelaufenen Außer-Haus-Verkauf von Speisen kommt da wenigstens etwas Geld in die Kasse. Zukunftsangst? „Nein“, sagt Wolfgang Staub energisch. Die Gebäude seiner Spielstätten gehören ihm. Als Sicherheit. Und es ist etwas ganz anderes, wenn man in diesen Zeiten nicht an irgendwen Miete zahlen muss. Staub ist Sternzeichen Löwe, dem viele Eigenschaften nachgesagt werden, die durchaus auf ihn zutreffen: begeisterungsfähig, beharrlich, dynamisch, entschlossen, optimistisch, risikofreudig, schöpferisch, selbstbewusst, tatkräftig, wettbewerbsfreudig, willensstark und mutig. Mut kann man ihm in dieser Situation tatsächlich nicht absprechen. Denn als ob die Corona-Krise nicht schon genug an Kraft kosten würde, hat der 66-Jährige schon das nächste Projekt in Arbeit – die Nordstrand-Arena, einen heruntergekommenen Diskothekentempel, den er wieder zu neuem Leben erwecken will. Dort laufen die Ausbauarbeiten. Wenn auch im Tempo gedämpfter, als mal geplant. Staub streckt die 1,5 Millionen Euro-Investition zeitlich. Eigentlich sollte das Haus schon im Herbst an den Start gehen. Nun wird es eben später. Im Herbst und im Winter wird der Innenausbau vorangetrieben, eine Trafostation ist gerade fertig geworden. 1600 Sitzplätzen im Saal, der unbestuhlt 2500 Besucher fasst, und einer Freiluftbühne auf einem 30.000-Quadratmeter-Areal, das gut und gerne 4000 bis 5000 Zuschauern Platz bietet. Da kommt was auf Erfurt zu. Eine neue Kulturstätte vom Feinsten. Womit man wieder bei den Löwe-Eigenschaften des Bauherrn wäre: beharrlich, entschlossen, tatkräftig. Der Optimismus, den man dem Löwen im Horoskop nachsagt, lässt den unermüdlichen Kulturstreiter auch davon träumen, dass im Dezember in seinen Dasdie-Spielstätten die hauseigen produzierte Wintertravestie und das WinterVarieté laufen könnten, so es denn genehmigt werde. „Wir können die Abläufe mit einem durchdachten Hygienekonzept einhalten, unsere Säle sind sehr hoch, die Luftzirkulation wurde mittels umprogrammierter Lüftungstechnik verändert. Es gibt keine Umluft mehr, sondern es wird Frischluft zugeführt und die Abluft abgesaugt. Das ist sicherer als ein Gastraum“, argumentiert Staub. Man habe im DasdieBrettl die Kapazität von 500 auf 200 Plätze verringert. Ein Buffet wird hinter Glas aufgebaut, ein Ordnungsdienst engagiert. Da könnten sogar Firmen ihre Weihnachtsfeier zum Programm abhalten, ist er optimistisch. „Denn unsere Gäste sind sehr diszipliniert“, sagt Wolfgang Staub. Typisch Löwe halt.