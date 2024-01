Erfurter Kunsthalle 2024: Porträtierte Prominenz und der Alltag in Bad Berka

Erfurt Fotoprojekte von Ute und Werner Mahler und Aufnahmen der bekannten Foto-Chronistin Herlinde Koelbl sind dieses Jahr in der Erfurter Kunsthalle zu sehen. Ein Ausblick auf zwei Ausstellungen des Jahres.

Die nächsten Ausstellungstermine in der Erfurter Kunsthalle stehen fest. Nach René Burri, dessen Blick auf die Deutschen noch bis zum 11. Februar dort zu sehen sein wird, gibt es ein Wiedersehen mit Ute und Werner Mahler. Sie gehören zu den renommiertesten deutschen Fotokünstlern. „Heute wie damals überzeugen ihre Arbeiten durch eine humanistische Sicht auf die Welt“, heißt es in der Ankündigung ihrer Ausstellung in Erfurt, die sich ab 3. März an die Ausstellung des Schweizer Fotografen Burri anschließt.

Die Mahlers sind Gründungsmitglieder der berühmten Fotografenkooperative Ostkreuz und waren mit ihren Bildern an der Ausstellung „Kontinent - Auf der Suche nach Europa“ beteiligt, in der Ostkreuz-Fotografen ihre Fotografien zum Thema im Oktober 2021 in der Kunsthalle zeigten. Seit 2008 entstehen gemeinsame Projekte des Ehepaars, die neben den eigenen Werkgruppen gezeigt werden. Einen Schwerpunkt der Ausstellung bilden ihre Fotografien vom thüringischen Berka, wo beide zu unterschiedlichen Zeiten fotografiert haben. Aufnahmen von Ludwig Schirmer, autodidaktischer Fotograf und Vater von Ute Mahler, ergänzen die Präsentation, die bis zum 26. Mai 2024 zu sehen sein wird.

Angela Merkel 1998 - fotografiert von Herlinde Koelbl. Foto: Herlinde Koelbl

Ab 1. September widmet die Kunsthalle einer der bekanntesten Fotokünstlerinnen Deutschlands eine Ausstellung: Herlinde Koelbl. Ihr Interesse gilt dem Menschen in seinem kulturellen Umfeld, seinem Alltag, seiner Körperlichkeit und Individualität. Mit fotografischen Langzeitstudien wie „Das deutsche Wohnzimmer“, „Männer“, „Starke Frauen“, „Jüdische Porträts“ und „Spuren der Macht - Die Verwandlung des Menschen durch das Amt“ zeigt sie sich als wichtige Chronistin unserer Zeit.