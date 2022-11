Erfurter Kunsthalle gewährt fotografischen Einblick in Familien-Angelegenheiten

Ramona Wild und Joachim Lamm sind damit beschäftigt, die knapp 400 Fotografien auszupacken, die in der Ausstellung "Family Affairs" ab 3. Dezember in der Kunsthalle Erfurt zu sehen sein werden.

Erfurt. „Familiy Affairs - Familie in der aktuellen Fotografie“ heißt die Ausstellung, die in der Erfurter Kunsthalle ab 2. Dezember zu sehen ist.

Gerahmte Fotos in allen Größen stapeln sich auf Tischen, lehnen an Wänden oder warten noch darauf, aus den Speditionskartons ausgepackt zu werden: Etwa 370 sind es, die ab dem 2. Dezember ihren Platz an den frisch gemalerten Wänden der Erfurter Kunsthalle finden sollen. Nach der Jubiläumsausstellung des Naturkundemuseums hält am Fischmarkt wieder die Fotokunst Einzug: „Family Affairs – Familie in der aktuellen Fotografie“ lautet der Titel.

Die Fotos kommen aus dem Haus der Photographie in Hamburg nach Erfurt. In den Deichtorhallen der Hansestadt waren sie 2021 coronabedingt für nur etwa sechs Wochen zu sehen, nun hat die Kunsthalle das Glück, zweiter Ausstellungsort zu sein und die von Ingo Taubhorn kuratierte Fotoschau für zwölf Wochen bis Ende Februar präsentieren zu können, freut sich Susanne Knorr. Mit Taubhorn hatte die Kunsthalle schon zur Ostkreuz-Ausstellung zusammengearbeitet.

Künstlerische Positionen und neue Rollenbilder

20 künstlerische Positionen von 23 internationalen Fotografinnen und Fotografen vereinen die „Family Affairs“ – darunter Katharina Mayer (Deutschland), Katharina Bosse (Finnland), Víncent Ferrané (Frankreich), Trent Parke (Australien) und Eric Gyamfi (Ghana). Gezeigt wird, wie sich das Bild von der klassischen Familie mit Vater, Mutter und Kind in der Gesellschaft und international geändert hat, wie Kuratorin Susanne Knorr sagt. Viele Konstellationen seien heute möglich. In der Ausstellung würden die diversen familiären Modelle und Lebensweisen sichtbar, aber auch überkommene und neue Rollenbilder, intime Momente des Älterwerdens, Liebe, Halt und Verzweiflung. Bilder, an denen sich familiäre Hierarchien ablesen ließen, so wie schon in den Anfängen der Fotografie, bei denen Familienfotos bereits eine große Rolle spielten.

Fotografinnen kommen zum Gespräch nach Erfurt

Familie ist es, die trotz aller Verschiedenheiten ebenso eint: „Jeder hat schließlich eine“, so Susanne Knorr. Jeder könne somit einen Bezug zur Ausstellung finden, die zudem ganz passend in die Weihnachtszeit fällt. Der Zeit, in der die meisten Familien zusammenfinden unterm Weihnachtsbaum. Dort, so wünschte es sich Susanne Knorr, könnte auch der Katalog zur Ausstellung als Geschenk liegen, der für 49 Euro in der Kunsthalle erhältlich ist.

Die Planungen für das Begleitprogramm laufen. Bereits fest stehen Führungen und pädagogische Angebote für Schulklassen, bei denen sich die Schülerinnen und Schüler vertiefend mit dem Thema Familie beschäftigen und anschließend selbst künstlerisch aktiv werden können. Im Januar ist eine Kuratorenführung mit Ingo Taubhorn geplant, im Februar werden drei beteiligte Fotografinnen zum Künstlergespräch in der Kunsthalle erwartet.

Eröffnung am Freitag, 2. Dezember, 18 Uhr.