Erfurter Kunsthalle wird zwischen zwei Ausstellungen zum Konzertort

Erfurt. Ensembles aus Weimar und München treffen aufeinander in der Konzertreihe „Connect“ – am 25. November in der Kunsthalle.

Die Konzertreihe „Connect“ 2022 des Junge Musik-Vereins wird am Freitag, 25. November, 19 Uhr in der Kunsthalle Erfurt fortgesetzt. Zum zweiten Konzert der vierteiligen Reihe treffen das Ensemble „Miet+“ aus Weimar und das Neue Kollektiv München aufeinander. Aus einer langjährigen Kooperation mit der Kunsthalle Erfurt entstand die Reihe „Conect“. Dieses Mal findet das Konzert zwischen zwei Ausstellungen statt und gewährt somit Einblicke in die (Um-)Baustelle Kunsthalle, wo am 2. Dezember die Ausstellung „Family Affairs – Familie in der aktuellen Fotografie“ eröffnet wird. Auf dem Programm der 14 Musikerinnen und Musiker stehen Werke von Peter Köszeghy, Sabine Vogel, Eunsil Kwon, Christoph Reiserer, Magdalena Grigarová und Johannes K. Hildebrandt, Friedemann von Rechenberg sowie Alexander Strauch. Dessen neues Werk „dots and lines“ wurde exklusiv für die beiden Ensembles komponiert. Mit den Kompositionen dieses Abends werden verschiedene Statements musikalisch und performativ abgegeben und Fragen zum Jetzt, zum Wind in Zeiten des Herbstes, Luftsäulen, Stäben, punktuell und linear untersucht und teils humorvoll hinterfragt.

Weitere Informationen: www.junge-musik-ev.de