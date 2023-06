Zum achten Mal luden die Stadtverwaltung Erfurt, die Fachhochschule, das Helios Klinikum, die Universität Erfurt und Unternehmen am Freitag, dem 23. Juni 2023, zur „Langen Nacht der Wissenschaften“ ein. Auch Helios-Klinikum gab es viel zu entdecken.

Erfurter Lange Nacht der Wissenschaften lockt in Innenstadt und nach Südost

Erfurt. Für Wissbegierige Erfurter gab es zur Langen Nacht der Wissenschaften viel zu entdecken.

Die Lange Nacht der Wissenschaften lockte am Freitagabend Erfurter wie Auswärtige ins gesamte Stadtgebiet Erfurts. In der Innenstadt boten die Alte Synagoge und das Stadtmuseum Informatives zur Historie der Landeshauptstadt und auch zahlreiche Unternehmen stellten sich im Rahmen der Langen Nacht vor. Das Helios-Klinikum (im Bild) hatte neben Vorführungen der unterschiedlichsten Untersuchen auch wieder die Teddy-Klinik in petto, während das Fraunhofer-Institut ein besonderes Laser-Scanning-Mikroskop vorstellte.

Vor allem der Erfurter Südosten war mit vielen teilnehmenden Standorten am Start, unter anderem mit der Melexis GmbH, der Ibykus AG für Informationstechnologie oder Führungen am Herrenberg durch die unterirdische Welt der SWE.