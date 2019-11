Erfurter Löwenzwillinge entwickeln sich prächtig

Lakita und Makuti - So wachsen Erfurts Löwenbabys auf

20.04.2019 Löwenmutter "Bastet" mit ihren zwei neugeborenen Löwenbabys. Im Zoopark Erfurt sind erstmals Löwen geboren worden. Die zwei Löwenbabys und Mutter „Bastet“ seien wohlauf, teilte Direktorin Sabine Merz am Samstag mit. Mit der Geburt am Karfreitag sei erstmals in der 60-jährigen Geschichte des Zooparks die Zucht von Löwen gelungen.

Foto: Thüringer Zoopark Erfurt / dpa