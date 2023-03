Erfurter Messe ködert Reiter, Jäger und Angler mit vollem Programm am Wochenende

Erfurt. Gleich zwei Messen finden vom 24. bis 26. März zeitgleich in Erfurt statt. Reiten-Jagen-Fischen und Forst³ versprechen Tausende Akteure, viele Aktionen und Veranstaltungen.

Mit einem vollen Programm lockt die Messe Erfurt von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. März. Dann finden gleichzeitig die Messen Reiten-Jagen-Fischen und Forst hoch drei (Forst³) statt. Während sich die eine Schau der Freizeit in der Natur widmet, dreht sich bei der anderen alles um Wald, Forst und Holz. Die Veranstalter kündigen mehr als 200 Aussteller aus zwölf Ländern, ein Rahmenprogramm mit über 1700 Akteuren und verschiedene Fachtagungen an.

Geboten werden soll ein Mix aus Freizeit-, Sport- und Fachangeboten. Es soll Informationen, Verkaufsstände und Mitmach-Aktionen rund um den Angel-, Pferde- und Jagdsport geben. Von Kleidung, Werkzeugen und Waffen bis hin zu Futtermitteln und Holzhandwerk und -technik reicht das Portfolio.

Das Programm erstreckt sich über drei Messehallen. In Halle 1 dreht sich alles ums Angeln und Fischen. In Halle 2 geht’s um die Jagd – unter anderem mit der Thüringer Meisterschaft der Hirschrufer am Sonntag. In Halle 3 steht der Reitsport im Mittelpunkt.

Reiten-Jagen-Fischen und Forst³, Freitag bis Sonntag, 9 bis 18 Uhr, Messe Erfurt. Tickets in den Funke-Pressehäusern, im Ticketshop-Thüringen und vor Ort.