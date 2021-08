Erfurter Messe öffnet wieder ihre Tore

Erfurt. In einem neuen Umfang werden die Thüringer Messe-Tage ein Event für die ganze Familie.

Unter dem Motto „Begegnen, Erleben, Genießen“ starten die Thüringer Messe-Tage am Donnerstag den Neuanfang. Bis zum Sonntag können die Besucher in den Messebereichen wieder Modenschauen, Livemusik, Kleinkunst, Actionevents und Aussteller erfahren. Auch das Erfurter Kunstprojekt 2.13 ist auf der Messe vertreten. Am Stand Babara Rieck und Maximilian Schwenker (im Bild) können sich die Erwachsenen in Alkoholmalerei und abstrakter Kunst sowie die Kinder im Bemalen von Flugdrachen ausprobieren.