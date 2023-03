Erfurter Musikschule widmet sich Instrument des Jahres 2023

Erfurt. Die Mandoline soll bei Erfurter Schülern in den Fokus gerückt werden. Dazu ist unter anderem ein Konzert mit dem Kinderzupf-Orchester geplant.

Am Instrumenten-Karussell fiel die Entscheidung: Konrad entdeckte die Mandoline als seinen Favoriten. Als Erstklässler kam er mit seiner Mutter in die städtische Musikschule in der Turniergasse und probierte sich durch die Unterrichtsmöglichkeiten. Die Wahl fiel auf das Bundinstrument, das er bis dato nicht kannte.

Die Mandoline erkoren die Landesmusikräte zum Instrument des Jahres 2023. Für den Landesmusikrat Thüringen übernahm Christian Laier die Schirmherrschaft. Der Solist, Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Wettbewerbe und Pädagoge an der Musikschule Erfurt möchte das Instrument in all seinen Facetten stärker in den Fokus rücken. Zumal das Zupfinstrument aus der Familie der Lauten eine lange Tradition besitze, allerdings weit weniger bekannt sei als die Gitarre. Bis zum Barock führt der Ursprung zurück. Es erlangte in der Klassik eine neue Blüte mit jeweils unterschiedlichen Anschlag-Techniken und eroberte in jüngerer Zeit Folk, Rock, Pop und Bluegrass.

Diverse Mandolinenkonzerte in Erfurt geplant

Christian Laier hebt die Romantik hervor, in der das Tremolo als Hauptspieltechnik Bedeutung erlangte. Lange Melodiebögen und schnelle Tonwiederholungen zeichnen die Epoche aus. In jeder Zeit sei das Spiel mit der Mandoline neu erfunden worden.

Der 1982 in Nordhausen geborene Musiker wurde durch seine Großmutter auf die Mandoline aufmerksam, lernte sie näher in der musikalischen Früherziehung kennen, studierte Mandoline und Gitarre in Kassel. Seit rund 15 Jahren unterrichtet er an der Musikschule Erfurt. Von Nordhausen und Sondershausen über Greiz und Friedrichsrode bis Weimar, Jena und Rudolstadt reicht das Thüringer Veranstaltungsprogramm. In der Landeshauptstadt wird etwa für den 9. Juni, 19 Uhr, zum Gemeinschaftskonzert des Zupforchesters Erfurt mit dem Zupfensemble der Musikschule Erfurt ins Haus der sozialen Dienste eingeladen.

Als „Meister Christian“ blicken der Pädagoge und dessen Frau Karoline als Duo Consensus in die Geschichte der Mandoline in einem Familienkonzert in der Barfüßer-Musikschule am 11. November zurück. Im Rahmen der Erfurter Kinderbuchtage im Juni wiederum erwecken Christian und Karoline Laier das Bilderbuch „Pezzettino“ von Leo Lionni in der Buchhandlung Peterknecht zum Leben. Es ist ein gemeinsames Projekt mit dem Kinderzupf-Orchester Erfurt.