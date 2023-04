Erfurter Nordstrand wird zum Kneipp-Treffpunkt für viele Kinder

Erfurt. Der 202. Geburtstag von Gesundheitspfarrer Kneipp wird gefeiert. Und das mit vielen Kindern mit Wassertreten am Nordstrand.

Der 17. Mai ist vorgemerkt, alle Jahre wieder. Dann wird im Freizeit- und Erholungspark Nordstrand Erfurt traditionell vom Erfurter Kneippverein der nunmehr 202. Geburtstag des Gesundheitspfarrers Sebastian Kneipp begangen. Bis 10 Uhr werden von den Kneipp-Freunden des Vereins viele Kinder aus Partnereinrichtungen erwartet, die den Nordstrand per Sternenwanderung anpeilen.

Dort gibt es ein stärkendes Picknick. Rucksäcke werden umgestülpt, das Mitgebrachte geteilt. Den „Gruß der Kinder an den Tag“ übernehmen die Schülerinnen und Schüler der Moritzschule. Dann folgt an sechs Stationen ein „Sportprogramm am See für Alt und Jung“, unter anderem mit dem Schwungtuch, beim Seilspringen (Rope Skipping), Ballwerfen und Lauf zum Badestrand.

Wechselhaftes Wetter hin oder her: Wassertreten und Barfußgehen gehören ebenso zum gesunden Vormittag wie die Erkundung des Naturlehrpfades mit 15 Lehrtafeln.

Dass die Kneippschen Naturheilverfahren heutzutage noch aktuell sind, basiert auf der Weiterentwicklung von Forschungsergebnissen. Die fünf Elemente Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung bilden einen ganzheitlichen Ansatz für ein funktionierendes Immunsystem.

Kontakt zum Vereinsvorsitzenden Peter Weber ist per Email möglich unter: tauchweber@web.de