Erfurter Orchestermusiker ist plötzlich Solist

Erfurt. Aus der Not geboren spielt Thomas Richter wie andere Musiker des Philharmonischen Orchesters Erfurt 1:1-Konzerte – auch an ganz besonderen Orten.

Hinter der schweren, grauen Tür der Zelle 242 im Frauentrakt des ehemaligen Stasi-Gefängnisses in Erfurt erwartet Thomas Richter seine einzige Zuschauerin. Er streicht sich über die graue Weste, die er extra für den heutigen Anlass aus dem Schrank geholt hat. Um sich herum hat er seine Instrumente aufgebaut: Klarinette, Saxofon, Bassetthorn und Bassklarinette. Ihm gegenüber, mit ausreichend Corona-Abstand, nimmt eine junge Frau mit Augenbrauenpiercing und gelbem Wollschal Platz. Sie wechseln kein Wort. Richter atmet tief ein und schaut seiner Zuhörerin durch die rote Lesebrille lange in die Augen. Er will spüren, welche Musik sie in genau diesem Moment braucht. Dann steht er entschlossen auf, blättert in den Noten und greift zur Klarinette.