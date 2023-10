Erfurter Ordnungsdienst: Grimmig und gnadenlos nur im Film

Erfurt. Peinlich, provokant, zum Lachen – so wird vielfach über das Werbevideo des Erfurter Stadtordnungsdienstes geurteilt. Warum man im Rathaus dennoch hoch erfreut ist.

Sie schauen betont grimmig aus der Sicherheitsweste, geben sich gnadenlos gegenüber Alkohol-Trinkern auf dem Anger und mimen eine besonders coole Truppe: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes, die mit einem Video nach Verstärkung suchen. Erst kurz online, ist es hunderte Male schon geklickt worden. Mancher findet den Auftritt der „Dorfsheriffs“ mega-peinlich, viele Lachen. Vor allem aber Rathaus-Sprecher Henry Köhlert, der die Idee zu diesem Filmchen hatte, hat Grund zur Freude: „Ziel erreicht“, sagt er stolz: „Die Menschen reden über das Video. Wir haben irre viele Zugriffe, damit ist es ein echter Erfolg.“

Verstärkung wird dringend gesucht

Der Stadtordnungsdienst brauche dringend Verstärkung. Gute Leute werden gebraucht und händeringend gesucht, sagt Köhlert. Auch um die Kontrollen auf dem Anger zu verstärken und damit wirkungsvoller geraten zu lassen. Deshalb sei Ziel des Videos gewesen, diese städtische Abteilung ins Gespräch zu bringen. Das sei mit dem von der Pressestelle der Stadt produzierten Video bestens gelungen. Alles sei in Eigenregie entstanden – von der Idee bis zur Umsetzung. „Wir wollten, dass der Stadtordnungsdienst nicht nur mit dem Verteilen von Knöllchen wahrgenommen wird“, so der Rathaussprecher.

Drehbuch lag in der Hand der Darsteller

Der Ordnungsdienst habe selbst die Szenen entwickelt, die Arbeitsbereiche ausgesucht, die letztlich im Film gelandet sind: „Sie hatten alle Freiheit bei der Themenauswahl“, so Köhlert. Gewählt wurden schließlich Einsatz-Arten, die sich auch gut filmisch umsetzen ließen. Besser als das Verteilen von Knöllchen an Falschparker jedenfalls. „Wir haben in voller Absicht provozieren wollen“, sagt er. Natürlich sei der Film überzeichnend – aber natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint.

Gesucht würden Menschen, die die Aufgaben des Stadtordnungsdienstes in der ganzen Breite – im Film ist von Puff bis Bombe die Rede – „ordnungsgemäß und freundlich“ ausüben wollen. Es würden keine „Krawallos“ gesucht, stellt Köhlert klar, sondern normale Menschen, die den Job ernst nehmen, sich durchsetzen können und ihr breitgefächertes Aufgabengebiet mit einem Lächeln ausfüllen.