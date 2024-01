Erfurter Ortsteil feiert ein mehr als fünfstündiges Feuerwerk des Frohsinns

Erfurt/Alach Zum Programm des traditionellen Dämmerschoppens in Alach steuerten 23 Vereine ihre Programmpunkte bei. Außerdem wurden verdiente Karnevalisten geehrt.

Der Einladung des Karneval Club Alach zum traditionellen Dämmerschoppen sind am Samstag wieder viele Karnevalisten in das Gasthaus „Zur Schenke“ in Alach gefolgt. Pünktlich um 15.11 Uhr eröffnete Dirk Blasse, der neue Präsident des KCA, die Festivitäten. In der bis auf den letzten Platz ausverkauften Narrhalla sorgten insgesamt 23 befreundete Vereine aus Thüringen, Sachsen, Hessen und Franken gemeinsam mit Highlights aus ihren Programmen für eine rundum gelungene Veranstaltung. Das Programm in dieser Gemeinschaftssitzung wurde von mehr als 200 Aktiven gestaltet. Von Bütt, Gardetanz, Showtanz, Gesang bis hin zum Tanzmariechen waren alle Genres des Karnevals vertreten.

Ehrung für Gründungsmitglied und Vizepräsidenten

Höhepunkte im Programm waren unter anderem der Besuch des Prinzenpaares Prinzessin Julia I. und Prinz Ronny I aus der Landeshauptstadt Erfurt, das an diesem Tag inthronisierte Landesprinzenpaar Thüringens, Prinzessin Pauline I. und Prinz Louis I., sowie das „Dreigestirns“ aus dem hessischen Ehringshausen. Ein besonders emotionaler Moment im Programm war die Ehrung des langjährigen Präsidenten Ronny Junghanß, der mit dem „Verdienstorden in Silber“ des Bundes Deutscher Karneval ausgezeichnet wurde, sowie die Ehrung des Gründungsmitgliedes und langjährigen Vizepräsidenten Rainer Blasse, der sogar den „Verdienstorden in Gold“ des Bundes Deutscher Karneval e.V. erhielt. Beide Ehrungen wurden durch den Präsidenten des Landesverbandes Thüringer Karneval-Vereine, Christoph Matthes, vorgenommen.

Höchstmaß an Professionalität gefordert

Für grenzenlose Stimmung sorgten die Darbietungen von Tanzmariechen June Ramsthaler (KCA), vom „Bestimmer“ Alexander Kalkoff (KCA) sowie der Guggemusik von den „Draufgänger-Guggis“ aus Meerane in Sachsen, bei denen es keinen der Gäste mehr auf ihren Plätzen hielt. Die Vielzahl von Darbietungen in dieser Veranstaltung forderten vom Sitzungspräsidenten Hubert Blasse und vom Technikteam Stefan Eisenlöffel, Patrik Lange und Präsident Dirk Blasse ein Höchstmaß an Professionalität, da es keinerlei Proben im Vorfeld zu dieser Veranstaltung gab. Diese Herausforderung haben sie mit absoluter Professionalität gemeistert, lautete das abschließende Urteil der Beteiligten.

Jugend-Tanzmariechen June Ramsthaler. Foto: Johann Glaß

Im Finale, nach dem fünfeinhalbstündigem Programm, feierten nicht nur die vielen Aktiven auf der Bühne, sondern auch alle Gäste ausgelassen im Saal. Die nächsten Veranstaltungen des Karneval Club Alach sind die Prunksitzung am 27. Januar, der Seniorenfasching am 3. Februar, der Kinderfasching am 4. Februar, der Weiberfasching am 8. Februar sowie die Rosenmontagsparty am 12. Februar. Karten für die Veranstaltungen gibt es per E-Mail an tickets@karnevalclubalach.de.