Erfurter Pastor mit Gedanken über Jesus: War er ein religiöser Spinner oder der lebende Gott?

Gekreuzigter Jesus Christus in der Kirche St. Peter und Paul in Tiefthal.

Wo stehen wir in der Gesellschaft?Welche Hierarchien gelten wirklich? Für die Antworten hilft auch ein Nachdenken über Jesus.

Meine Familie und ich haben vor Jahren einige Zeit in Brasilien gelebt. Wer sich dort jemand anderem gegenüber etwas herausnimmt, kann leicht zu hören bekommen: „Sabe com quem está falando?“ – „Weißt du, mit wem du redest?“

Bis heute sind Hierarchien ein wichtiger Bestandteil der brasilianischen Lebensrealität. Männer stehen über Frauen, weiße Menschen über farbigen, Beamte über Bürgern, Herren über Untergebenen, … Die Frage „Weißt du, mit wem du redest?“ ist der Versuch, auf diese Hierarchien hinzuweisen und sie durchzusetzen. Dadurch wird jemand daran erinnert, sich da in die gesellschaftliche Ordnung einzureihen, wo er vermeintlich hingehört. Dumm nur, wenn die soziale Rangfolge anders ist, als es mit der Frage angenommen wird.

Jesus selbst verzichtet auf jeglichen Status

Auch Jesus von Nazareth hat einmal seine Leute gefragt: „Für wen halten die Leute mich eigentlich?“ Denen fiel auch einiges ein, plausibles und merkwürdiges. Aber dann wollte Jesus wissen: „Und ihr – für wen haltet ihr mich?“ Anders als bei auf Hierarchien pochenden Brasilianern geht es Jesus dabei nicht darum, andere zurechtzuweisen. Er hat es gar nicht nötig, auf seinen Status zu pochen. Im Gegenteil: Er hat, so sagt es eines der ersten Lieder über ihn, auf allen Status verzichtet um sich mit denen zu identifizieren, die wir meisten verachten.

Aber: An Jesus scheiden sich die Geister und keiner kann sich vor dieser Frage drücken: „Für wen hältst du Jesus?“ Jeder muss sich entscheiden, was er von Jesus denkt. Auch Sie haben wohl eine Überzeugung dazu. War er ein religiöser Spinner? War er ganz ok, aber eigentlich egal? Oder ist er – bis heute – der lebendige Gott selbst, der alles im Leben verändert? Ich glaube, dass mir in Jesus Gott begegnet, der ohne Ende für mich ist.

Patrik Frank ist Pastor der Landeskirchlichen Gemeinschaft Erfurt.