Erfurter Pfarrer plädiert, sich immer wieder an das Gute zu erinnern

In sich gehen und in sich hineinfühlen gehört zum Leben dazu.

Die Kinder mal zu den Großeltern geben, damit man sich wieder neu auf sie freuen kann. Diese Idee hat ein Pfarrer aus Bischleben.

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. (Psalm 103, 2)

Ich kann nichts dagegen tun. Es gibt Tage, da vergesse ich das doch. Da bin ich einfach unzufrieden. Ich weiß dann gar nicht so genau warum. Denn es ist ja eigentlich alles da, was ich zum Leben brauche. Alles da, was einen Menschen glücklich machen sollte. Eine Familie und Kinder. Ein schöner Ort zum Wohnen. Drei Mahlzeiten am Tag, von denen ich satt werde und die gut schmecken. Eine Arbeit, die (jedenfalls meistens) erfüllend ist. Freunde, mit denen ich über alles reden kann. Genügend Möglichkeiten etwas zu unternehmen oder zu erleben. Und trotzdem nehme ich das alles manchmal gar nicht mehr war. Fühle mich niedergeschlagen und kann manches einfach nicht mehr ertragen.

Darum ist es hin und wieder gut, etwas zu verändern. Einen anderen Blick auf die Dinge, auf mein Leben zu gewinnen. Damit ich mich wieder daran erinnere, was er mir alles Gutes getan hat. Ich wieder sehen kann, wie schön und wertvoll das ist, was ich um mich habe. Gerade jetzt in diesen Wochen habe ich (hoffentlich) Zeit darüber nachzudenken, was ich verändern kann, damit sich auch in mir etwas verändert, zum Guten. Damit sich das, was mir vorher anstrengend und beengend erschienen ist, plötzlich wieder gut tut und befreit. Vielleicht die Kinder mal eine Woche den Großeltern überlassen. Damit ich es danach kaum erwarten kann, sie mit ihrer Lebendigkeit um mich zu haben. Oder spontan ein paar Tage mit Fahrrad und Zelt unterwegs sein, zu viert auf engstem Raum draußen schlafen. Damit ich mich danach so richtig auf zu Hause und das große Schlafzimmer freuen kann. Oder auf etwas ganz anderes.

Johannes Burkhardt ist Pfarrer im Evangelischen Pfarrbereich Bischleben