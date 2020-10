Ein Haarschnitt auf der Bühne? Warum nicht, finden Barbara Kenneweg und Carsten Rose. Die Autorin und Wahl-Erfurterin und der Thüringer Radio-F.R.E.I.-Moderator sind die Gastgeber des neuen Formats „Worte über Wörter“, das diese Woche im Erfurter Theater seine Premiere erlebt.

Carsten Rose lässt sich in Vorbereitung auf diesen besonderen „Termin“ sogar die Haare wachsen und begibt sich im Rahmen einer „dialogischen Performance“ in die Hände der kanadischen Soziologin Barbara Thériault.

Sie ist die Frau der Stunde – und die mit der Schere. Die Professorin aus Montreal war damals erste Studentin der neugegründeten Universität Erfurt, Matrikel 001, und ist seitdem regelmäßig in Erfurt. Gänzlich unerfahren geht die Kanadierin aber nicht ans Werk: In ihrer Heimat begann sie eine Ausbildung zur Friseurin – aus soziologischem Interesse.

Kürzlich erhielt ihr Buch „Die Bodenständigen: Erkundungen aus der nüchternen Mitte der Gesellschaft“ den Preis des Schönsten Regionalbuches 2020. Für Kenneweg und Rose Anlass genug, um sich mit den von ihr darin beschriebenen Eigenheiten der Thüringer, mal selbstkritisch, mal selbstironisch, ausein-anderzusetzen. Geredet wird über Literatur, Erfurt, karierte Hemden, Kurzhaarfrisuren, Tattoos und warum sich denn Thüringer immer als „bodenständig“ beschreiben.

Es ist ein neues Veranstaltungsformat, wie es in kein gängiges Raster passt: Ein bisschen Interview, ein bisschen Performance, ein bisschen Musik und viel Raum, um sich über die (vermeintliche) Identität und Mentalität der Thüringer Gedanken zu machen. Auch die Besucher dürfen sich an diesem freien Abend fragen „Wer bin ich?“ und „Was macht mich aus?“.

So wird in lockerer Atmosphäre, eben ganz wie beim Friseur, vor allem eins: geplaudert. Am Donnerstag darf das Publikum davon Zeuge werden.

22. Oktober, 18.30 Uhr, Studio-Box Theater Erfurt