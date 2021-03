Erfurter Polizei angegriffen

Erfurt Eine Polizeikontrolle zweier junger Männer eskalierte am Wochenende.

In der Nacht zu Samstag wollte eine Polizeistreife in der Erfurter Innenstadt zwei Männer kontrollieren. Einer der beiden flüchtete. Der andere griff eine Polizistin an und verletzte sie mit einem Faustschlag im Gesicht. Gegen den aggressiven Mann wurde laut Polizeiangaben Pfefferspray eingesetzt.

Der 23-jährige Betrunkene wehrte sich massiv gegen seine Fesselung und verletzte dabei einen weiteren Polizisten. Der zweite Mann kehrte zwischenzeitlich zurück und griff eine weitere Streifenbesatzung mit Tritten an. Er spuckte nach den Beamten und beleidigte sie. Er musste ebenfalls gefesselt werden. Da sich der unter Drogen stehende 19-Jährige nicht beruhigte, verbrachte er die Nacht in einer Zelle der Polizei. Die beiden erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

