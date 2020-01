Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Polizei sucht nach Straßenbahn-Schläger

Öffentlich fahndet die Erfurter Polizei nach einem unbekannten Mann. Am 04.10.2019 griff er in Erfurt in einer Straßenbahn unvermittelt einen 27-Jährigen an und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht.

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in der Erfurter Straßenbahn einen Gast angegriffen hat. Foto: Polizei

Die Verletzungen des angegriffenen Mannes mussten im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei mitteilte, war der unbekannte Täter etwa 20 bis 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und hatte eine sportliche, kräftige Statur. Er trug eine schwarze Jacke, vermutlich von der Marke „The North Face“, eine helle Jeanshose und weiße Turnschuhe. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug in den Ohren Tunnel.

Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord unter der Telefonnummer 0361/7840-175 entgegen.

