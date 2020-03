Erfurter Praxis plant Corona-Abstrich für Autofahrer

Der Erfurter Allgemeinmediziner Dr. Volker Kielstein plant einen Drive-Through, um Corona-Tests für Autofahrer und damit schneller und sicherer durchführen zu können. Letzte Abstimmungen zu einem Standort in Erfurt stünden noch aus, sagt Diana Hesse, die Sprecherin der Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung GmbH. Sie geht aber davon aus, dass die Test-Station für Autofahrer nächste Woche an den Start gehen kann.

Die Idee zu einer Corona-Teststation zum Durchfahren, die vom Drive-Through-Service mancher Fastfood-Ketten inspiriert ist, stammt aus Südkorea und wird etwa auch schon in den USA praktiziert. Mindestens eine solche Einrichtung gibt es auch in Deutschland.

Die Autofahrer werden dabei von medizinischem Personal durch das Wagenfenster auf Symptome wie Fieber oder Atemprobleme untersucht. Wenn es sinnvoll erscheint, wird auch ein Abstrich gemacht, der zum Corona-Test in ein Labor verschickt wird. Während das medizinische Personal Schutzkleidung trägt, wird bei den Patienten die gegenseitige Ansteckungsgefahr unterbunden, da sie voneinander getrennt in ihren Autos sitzen.

Zu den zwei Test-Stationen kommt eine Fiebersprechstunde hinzu

Die Kielstein-Praxis betreibt bereits zwei Corona-Teststationen in Erfurt, in der Polyklinik Melchendorfer Straße 1 sowie am Moskauer Platz 15 (Obergeschoss). Allein an den beiden Standorten wurden in den ersten zehn Tagen, seit dem 3. März bis Freitagmittag, bereits 1200 Abstriche durchgeführt.

Wie Diana Hesse bestätigt, wurde nun auch noch eine separate Fiebersprechstunde für akute Fälle mit Infektionssymptomen eröffnet. Sie befindet sich in der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin an der Mainzer Straße 35 (Obergeschoss) und richtet sich an Kinder, Jugendliche, aber auch an Erwachsene mit Erkältungssymptomen und Fieber. „Dort ist auch ein Arzt vor Ort, der im Verdachtsfall einen Corona-Abstrich machen kann“, sagt Diana Hesse.

Die anderen, gewöhnlichen Patienten der Praxis werden an die Zweigstelle für Kinder- und Jugendmedizin am Moskauer Platz verwiesen. Diese Praxis sei wochentags nun täglich geöffnet, sagt Hesse.

Wer sich auf Corona testen lässt, braucht seine Chipkarte und sollte eine Email-Adresse parat haben. Negative Tests werden per Email kommuniziert. Sollte ein Test positiv verlaufen, wird der Betroffene telefonisch kontaktiert.

Diana Hesse rät, vor einem Besuch der Abstrich-Stellen die Corona-Hotline der Praxis anzurufen (Tel.: 0361 60 10 930). Weiter betrieben wird auch die Online-Sprechstunde (Infos im Internet unter kielstein.de)