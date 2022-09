Erfurter Puppentheater erzählt eine kluge Geschichte über das Teilen

Erfurt. Im Theater Waidspeicher hatte „Der Maulwurf und die Sterne“ Premiere. Eigentlich kein Grund zum Fürchten, aber….

„Der Maulwurf und die Sterne“, so heißt ein Kinderbuch von Britta Teckentrup – und so heißt das neue Stück im Theater Waidspeicher, das am Samstag Premiere hatte. Für viele Steppkes war es der erste Theaterbesuch ihres Lebens, und die Aufregung war groß. Ein kleiner Besucher fürchtete sich so sehr vor dem Maulwurf, dass ihn die Oma schon vor Spielbeginn wieder mit hinaus nehmen musste.

Dabei ist das kleine Pelztier wirklich possierlich. Maulwurf und Eule sind die beiden einzigen Akteure, die an Plüschtiere im Kinderzimmer erinnern. Alles andere läuft über Phantasie und Animation, ein paar Glühbirnen, einen Projektor und einfache Pappkartons. Dem Bären, in Szene gesetzt von Maurice Voß, reichen zwei dicke Tatzen und eine angedeutete Nase.

Der Erzählerin (Karoline Vogel), die auch das Reh spielt, zeigt ein winziges Geweih. Und doch kommen die Kinder bereitwillig mit in die Wald-Welt, wo der Maulwurf dank einer Sternschnuppe einen Wunsch verwirklichen kann: Er möchte alle Sterne in seiner sonst so dunklen Höhle haben. Also wird es dort endlich mal richtig hell, während alle anderen Tiere im Wald im Dunkeln tappen und die Orientierung verlieren.

Sternschnuppen können wiederbelebt werden

Licht ist wichtig, Sterne sind wichtig. Und dass einer alles für sich behält, ist keine gute Idee. Man sollte auch an die Anderen denken. Das verstehen schon Dreijährige. Entsprechend groß ist die Erleichterung, dass die Sterne dank des einsichtigen Maulwurfs später wieder in den Himmel gelangen. Wie sie aus dem Bau gefischt, hin- und hergeworfen und wieder zum Leuchten gebracht werden, ist eine der schönsten Szenen der Inszenierung von Julia Sontag. Und dass man verlöschende Sternschnuppen offenbar wiederbeleben kann, ist eine beruhigende Vorstellung.

Eine kluge kleine Geschichte, die großen Spaß macht und etwa 40 Minuten dauert. Besonders köstlich sind die Zwischenrufe der Kinder. Tipp: Gleich am Anfang an der Garderobe für den Nachwuchs ein Sitzkissen greifen oder eins mitbringen. Sie reichen nicht für alle.

Selbstverständlich kann man auch als Großer in eine Vorstellung für Kleine gehen und muss noch nicht mal ein „Alibi-Kind“ mitbringen. Oder man kann überhaupt mal wieder das Puppentheater besuchen. Das ganze Repertoire für Große und Kleine, die bevorstehenden Premieren und das Programm des am 21. September beginnenden Internationalen Puppentheaterfestivals Synergura finden sich auf der Website www.waidspeicher.de.