Regisseur Christian Georg Fuchs mit der Buchautorin Judith Schalansky als Puppe, die in dem Stück 14 Inseln bereist und hier in der Uniform des US-Militärs steckt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Puppentheater Waidspeicher lädt zum Insel-Hüpfen

Wer träumt nicht von einer einsamen Insel? Tropisch warm und von zarten Wellen des Meeres umspült sollte sie sein und sich so empfehlen für unsere Flucht aus dem Alltag. Aber es gibt auch andere, fünfzig sind es an der Zahl. Sie alle hat Judith Schalansky kartografisch gezeichnet und mit Inselgeschichten bestückt in ihrem „Atlas der abgelegenen Inseln“ gesammelt. Untertitel: „Fünfzig Inseln, auf denen ich niemals war und niemals sein werde.“ Entlegen, kalt oder unwirtlich sind sie, bestenfalls treffen alle drei Makel auf sie zu. Nun hat sich das Theater Waidspeicher diesen Atlas zur Hand genommen, 14 Inseln daraus ausgewählt und den Buch-Stoff zu einem Stück heranreifen lassen – am 21. Februar hat es Premiere.

Ausgerechnet Judith Schalansky wird die Hauptrolle spielen und dabei den Buchuntertitel Lügen strafen, indem sie nun doch auf die Inseln reist. Allerdings nicht die leibhaftige Autorin persönlich, sondern als Puppe, geführt gleich von drei Puppenspielern: Heinrich Bennke, Paul Günther und Maurice Voß. Jeder Insel hat die Autorin in ihrem Buch eine Karte und eine Textseite gewidmet, nun wird sie im Stück zur Erzählerin dieser kleinen Szenen, die die ganze Breite zwischen skurril-komisch und traurig-ernst abdecken, wie Regisseur Christian Georg Fuchs verspricht. Zwischen Wahrheit und freier Erfindung Mal taucht die Schalansky-Puppe auf der Insel als US-Soldatin auf, mal ist sie Sängerin, schließlich Seekuh oder gar Polarforscherin. Es gibt freizügig Nackte, nervige Franzosen und eine Leiche, die am Strand angespült wird, verrät Fuchs zum Stück, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen von der neuen Inszenierung. Aber was sagt die leibhaftige Autorin Schalansky dazu, nun doch auf die Inselreise geschickt zu werden? „Wir hoffen auf ihr großes Herz“, sagt Fuchs schmunzelnd. Den ihr vorgelegten Text jedenfalls habe sie abgesegnet, zur Premiere dann will sie im Publikum sitzen und sich selbst ein Bild machen von der Theaterversion ihres mehrfach preisgekrönten Werks. Zum Thema Kartografie und zum ewigen Wunsch der Menschen, bislang Unentdecktes zu erforschen, hat sich das Team der Inszenierung sogar in Gotha umgeschaut, der einstigen Welt-Hauptstadt der Karten-Macher. Das die Inselbeschreibungen auf einer dünnen Linie zwischen Wirklichkeit und „gut erfunden“ schwanken, macht für Regisseur Fuchs nur einen der Reize der Inszenierung aus. Die nimmt die Besucher – empfohlen ab 14 Jahre – außerdem mit auf eine Zeitreise. Mal spielen die Ereignisse im 18. Jahrhundert, dann wieder könnten sie sich im Hier und Jetzt zugetragen haben. Spielen wird das Ganze auf einer „medialen Bühne“, die mit digitaler Technik und Weltraumfotografie einen Eindruck des jeweiligen Eilands gibt. „Eine Insel ist eine in einem Meer oder Binnengewässer liegende, auch bei Hochwasser über den Wasserspiegel hinausragende Landmasse, die vollständig von Wasser umgeben, jedoch kein Kontinent ist“, lautet die Beschreibung für „Insel“ bei Wikipedia. Das sich darauf absurde, komische und ungewöhnliche Geschichten von fernen Menschen und seltenen Tieren, von Entdeckern, Einheimischen und Gestrandeten abspielen, zeigt der „Atlas der abgelegenen Inseln“. Entdeckungsreise zu fernen Orten und Menschen Noch wird an der computeranimierten Videodarstellung gearbeitet, vor deren Hintergrund die Puppe (gestaltet von Peter Lutz) virtuos agieren wird. Das wird sie besonders organisch und akkurat tun, wenn sich die drei Spieler reinteilen dabei. Sogar Skilaufen wird „die Schalansky“, verrät Regisseur Fuchs. Ihr Buch habe die Autorin „perfekt gestaltet“, als Freund von Reisen und Meer habe es ihn gleich gefangen genommen, so sei die Idee entstanden, es auf die Bühne zu bringen. Und noch etwas mache das Stück mit seiner Entdeckungsreise zu fernen Orten, so Fuchs: „Es macht Lust auf Reisen.“