Die Dezernenten Steffen Linnert (rechts) und Andreas Horn beteiligten sich erst am Stadtradeln und am Donnerstag am Bäumepflanzen.

Mit einer Pflanzung von 276 jungen Bäumen an der Suhle-Quelle im Steigerwald ist am Donnerstag die diesjährige „Stadtradeln“-Aktion zu Ende gegangen. Das Stadtradeln hat sich dabei als ein weiterer Indikator dafür erwiesen, dass das Radfahren in Erfurt rasant an Beliebtheit gewinnt.