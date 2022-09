Erfurter Radfahrer bekommen 16 neue Verkehrsschilder

Erfurt. Die sogenannten Grünpfeil-Schilder in Erfurt erlauben ein Rechtsabbiegen, auch wenn die Ampel rot ist.

Das erste von insgesamt 16 geplanten Grünpfeil-Schildern ist am Mittwochnachmittag in der Iderhoffstraße angebracht worden. Dieses bedeutet Fahrradfahrern, dass sie trotz roter Ampel, die sich an die Autofahrer richtet, über die Straße fahren dürfen. „Hier gilt trotzdem: Erst anhalten, schauen und dann fahren“, sagt Andreas Bärwolf (rechts). Der Dezernent für Bau und Verkehr war gemeinsam mit dem Radverkehrsbeauftragten Dirk Büsche an der Kreuzung Iderhoff-/Thälmannstraße, um das neue Verkehrszeichen einzuweihen. Die Etablierung dieser Novellierung wurde schon 2020 beschlossen. Die Klärung des rechtlichen Rahmens dauerte bis November 2021.