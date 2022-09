Erfurter Radfahrer bekommen mehr Aufmerksamkeit

Erfurt. Der neue Beirat „Radverkehr in Erfurt“ ist nun gegründet. Tanja Ernst-Adams hat als Vorsitzende große Ziele.

Die Interessen der Radfahrer sollen in Zukunft deutlich stärker vertreten werden. Deshalb wurde nun der „Beirat Radverkehr in Erfurt“ gegründet. Seine Vorsitzende ist Tanja Ernst-Adams, die auch die Vorsitzende des ADFC-Kreisverbandes Erfurt ist. In dem Beirat sind zwei ADFC-Mitglieder, ein Mitglied pro Stadtratsfraktion, je ein Mitglied vom Verkehrsclub Deutschland und vom BUND, ein Mitglied des Hochschulbeirates, ein Polizist, ein Angestellter der Verwaltung und der Radbeauftragte von Erfurt vertreten.

Doch was unterscheidet den neuen Beirat von dem Arbeitskreis Radverkehr, der 1994 gegründet worden war? „Nun, in dem Arbeitskreis gingen die Themen stets von der Verwaltung aus, nun setzen wir die Themen und Schwerpunkte“, erklärt Tanja Ernst-Adams. „Zudem waren meist viel mehr Vertreter von den Ämtern anwesend, wobei nicht geregelt war, wer eigentlich dann auch stimmberechtigt war. Nun hat jedes Mitglied eine Stimme.“

Die bisherigen Gremien „Arbeitskreis „Radverkehr in Erfurt“ und „interfraktionelle Arbeitsgruppe zur Entwicklung des Radwegnetzes in Erfurt“ sind nun in dem Beirat „Radverkehr in Erfurt“ aufgegangen. Auch die Wirkung des Beirates in die Stadtpolitik ist nun eine andere. Schließlich kann der Beirat von sich aus über die im Beirat vertretenen Stadtratsfraktionen Vorschläge, Anregungen, Stellungnahmen oder Gutachten abgeben, die auf Antrag in den zuständigen Ausschüssen zu behandeln sind. Diese sind von den Ausschüssen in der Regel in ihrer nächsten Sitzung zu behandeln.

Der Beirat, so steht es in seiner Satzung, hat das Ziel, den Radverkehr in Erfurt zu fördern. Dabei beachtet er insbesondere die Belange des Verbundes Fußgänger, ÖPNV und Radverkehr. Er soll den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen in Praxis und Politik sowie den Bürgern hinsichtlich des Radverkehrs weiter kontinuierlich fördern.

Verkehrsentwicklungsplan ist wie eine Bibel

Für Tanja Ernst-Adams ist es wichtig, dass der Verkehrsentwicklungsplan, der 2014 beschlossen worden war, endlich umgesetzt wird. „Der Plan ist super, wie eine Art Bibel“, ist sie überzeugt. „Es braucht eine ordentliche Nord-Süd-Verbindung und eine von Ost nach West. Auch die Oststadt gilt es besser anzubinden sowie der Radentscheid ist umzusetzen.“

Christian Maron vom Radentscheid hat ebenso Hoffnung in den Beirat. „Mit dem Beschluss des Stadtrates im Jahr 2021 für die Umsetzung der Forderungen des Bürgerbegehrens Radentscheid Erfurt und dem vorangegangenen Beschleunigungsbeschluss für mehr Radverkehr aus 2018 ist es höchste Zeit, dass neue Wege in der Stadtplanung eingeschlagen werden“, sagt er. Mehr als 12.700 Bürgerinnen und Bürger hatten für das Bürgerbegehren unterschrieben und wollen eine attraktive und sichere Radinfrastruktur in Erfurt. „Hierzu ist der Beirat angehalten, Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes zu entwickeln und auf den meist frequentierten Routen schnellstmöglich umzusetzen. Das Stadtbild wird sich in Zukunft verändern und dann auch mehr Anreize schaffen, um die Wege in Erfurt nachhaltig, effizient und sicher mit dem Fahrrad zurückzulegen“, sagt Christian Maron.