Erfurter Restaurant „Clara“ erhält erneut einen Stern

Eine Zwei, ein Stern, eine eins und eine neun. Das Tattoo erinnert Arne Linke an jenen Tag vor einem Jahr, als das Restaurant „Clara“ erneut den Michelin-Stern bekam, erstmals unter der Führung von Arne Linke, der im Herbst 2018 nach Erfurt gekommen war.

Nun, das Tattoo könnte erweitert werden mit einer 2020. Am Dienstag gab der Gourmetführer Guide Michelin die neuen Sterne bekannt. Und jene Restaurants, die ihren Stern verloren. „Ich saß bei der Bekanntgabe vorm PC und drückte ständig aktualisieren – auf der Liste der verlorenen Sterne. Die andere Liste fand ich nicht“, beschreibt Arne Linke die Situation. Plötzlich erhielt er eine E-Mail eines Stammgastes. „Er gratulierte mir zum Stern. So erfuhr ich es also.“ Viele SMS und Whatsapp-Nachrichten von Gästen und Kursteilnehmern wurden dem Sternekoch geschickt. Natürlich war und ist die Freude riesig.

2014 erhielt das „Clara“ erstmals den Michelin-Stern unter Maria Groß, später unter Johannes Wallner, der im Sommer 2018 nach Weimar ins Restaurant „Elephant“ wechselte. „Wir haben in Erfurt viele Gourmettouristen. Eine solche Auszeichnung ist doch ein Werbeträger für die Stadt“, sagt Kaisersaal-Geschäftsführer Thomas Günther, der verspricht, den neuen Stern baldmöglichst draußen am Eingang des Restaurants zu befestigen.

„Ein Menü im Clara ist etwas für Genussmenschen, die sich gern überraschen und auf etwas Neues einlassen“, meint er. Mit dem 33-jährigen Arne Linke hat er dafür den passenden Küchenchef gefunden. „Man ist nie 100 Prozent zufrieden“, sagt dieser. „Bei jedem Gericht überlegt man, manches entwickelt sich über Jahre.“

Im Alter von 16 kam bei Arne Linke der Wunsch auf, berufsmäßig am Herd zu stehen. Seiner Ausbildung folgten Aufenthalte bei Sterneköchen wie Christian Rach, Robert Stolz und Jens Rittmeyer. Vor dem „Clara“ arbeitete er in einem 5-Sterne Hotel in Ilsenburg. In seinem Bewerbungsgespräch sagte er klar und deutlich: „Ich will einen Stern.“ Dieser Ehrgeiz, die gesamte Persönlichkeit Arne Linke überzeugten Thomas Günther. Er weiß, dass ein Koch heutzutage anders aussieht und wirkt als vor 30 Jahren. Auch dem gebürtigen Hamburger würde man bei einer Begegnung auf der Straße nicht unbedingt zutrauen, dass er ein Jongleur der Delikatessen ist. Basecap, zerschlissene Jeans, Tätowierungen. Eine zeigt einen Anker und Koordinaten – die seines Elternhauses, verrät Arne Linke, der als norddeutscher Jung als Lieblingsgericht selbstverständlich Labskaus gern verspeist. Und wann taucht dieses im Menü auf? Nun, die Antwort ist eher ernüchternd, aber immerhin: Es gibt im September einen Kochkurs „Norddeutsche Küche“.

Ein Highlight wird in diesem Jahr das Kochevent „Clara & Friends“ sein. Arne Linke und sechs weitere Köche laden in den Kaisersaal zur Genussparty am 26. April.