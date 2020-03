Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Sänger und Musiker im Homeoffice

In kleinen Videobotschaften stellt das Theater Erfurt ab 1. April vor, was die neue Spielzeit zu bieten hat. Auf der Homepage des Theaters sowie auf youtube und Facebook versucht das Theater so, Kontakt zum Publikum zu halten. Beginnend mit einem Gruß von Generalintendant Guy Montavon präsentieren die Dramaturgen in den kommenden Wochen alle Stücke der nächsten Saison im Großen Haus und in der Studio-Box. Am 2. April läuft ab 18.30 Uhr ein Mitschnitt des Sinfoniekonzertes, das im Juni 2019 als Wunschkonzert auf den Theaterplatz übertragen wurde. Die Mitarbeiter des Theaters sind aktuell ebenso im Homeoffice wie Millionen andere Menschen auch. Sänger und Musiker proben zu Hause und melden sich online mit kleinen Filmen aus ihren Wohn- und Arbeitszimmern, aus Gärten oder von Balkonen.

Zu sehen ist das Theater Erfurt auf: www.theater-erfurt/media , https://www.youtube.com/TheaterErfurt , www.facebook.com/theatererfurt